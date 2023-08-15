الروبل يتراجع أمام ارتفاع الدولار والين الياباني عند أدنى مستوياته

انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار -اليوم الاثنين- بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل، وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.

وهبط الروبل إلى 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة.

وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء “سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب”.

وأضاف أن انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد، ويؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للسكان، ومن مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل.

وأرجع بنك روسيا السبب في انخفاض الروبل بشكل حاد هذا العام إلى التراجع في الميزان التجاري لروسيا.

وفقد الروبل نحو 30%من قيمته مقابل الدولار هذا العام، وانخفض فائض المعاملات الجارية للبلاد 85% على أساس سنوي في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز.

الين عند أدنى مستوياته

على صعيدٍ آخر، تراجع الين الياباني كذلك إلى أدنى مستوياته خلال العام مقابل الدولار، لينزل لما دون مستوى 145، قبل أن يلتقط أنفاسه بعض الشيء، بينما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر.

فقد تراجع الين إلى مستوى منخفض عند 145.22 مقابل الدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قبل أن يقلب مساره بسرعة في بداية متقلبة للأسبوع، ويسجل في أحدث تعاملاته 144.92 للدولار، بزيادة 0.03%.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية- 0.097% إلى 102.95 نقطة، وذلك بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 103.02 نقاط.

وانخفض اليورو 0.12% إلى 1.0931 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.2675 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.42% إلى 0.6470 دولار، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.36% إلى 0.5963 دولار.

المصدر : الفرنسية + رويترز