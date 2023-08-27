الهند تضع حدا أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي

قالت الحكومة الهندية -اليوم الأحد- إنها فرضت حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه السيطرة على الأسعار داخل البلاد قبل الانتخابات المحلية.

ويوليو/تموز الماضي، حظرت الهند (أكبر مُصدّر للأرز في العالم) صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي، وفرضت يوم الجمعة الماضي رسوما تبلغ 20% على صادرات الأرز المسلوق.

وقالت الحكومة -في بيان- إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.

وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات في ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه بسمتي.

وتُصّدر الهند نحو 4 ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول، مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، وتبلغ حصة الهند نحو 40% من تجارة الأرز العالمية.

وقد ارتفعت أسعار الأرز الآسيوي أوائل الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما.

المصدر : الجزيرة + رويترز