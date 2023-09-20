العراق يطمئن الكويت بشأن المعاهدات المبرمة معها

الكويت – أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان الثلاثاء “احترام العراق لدولة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا واستقلالية دولة الكويت عبر المراحل التاريخية المختلفة”.

جاء ذلك بمثابة رسالة طمأنة للكويت التي أثارَها بشكل كبير قرار القضاء العراقي مؤخرا بإلغاء الاتّفاقية المنظّمة للملاحة البحرية بخور عبدالله ودفعَها إلى شن حملة دبلوماسية وإعلامية ضد القرار الذي رأت فيه بوادر إثارة للخلافات الحدودية القديمة بين البلدين.

وشدد زيدان في بيان أوردته الثلاثاء وكالة الأنباء الكويتية عقب استقباله السفير الكويتي لدى العراق طارق الفرج على “أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الكويت والعراق وفق السياقات الدستورية والقانونية واحترام وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة”.

وكان مجلس الوزراء الكويتي دعا العراق الاثنين إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية للتطورات المترتبة على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق الصادر بتاريخ الرابع من سبتمبر الجاري، والذي ألغى اتفاقية خور عبدالله مع الكويت.

كما تحرّكت الكويت صوب محيطها الخليجي حيث أحاط وزير خارجيتها الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيثيات حكم المحكمة العراقية.

واستجابة للتحرك الكويتي أصدر المجلس الوزاري الخليجي الاثنين بيانا مشتركا طالب فيه “العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا.. وما تضمنه من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق”.

العرب