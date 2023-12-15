ألمانيا.. توقعات بانكماش أكبر اقتصاد أوروبي هذا العام

قال البنك المركزي الألماني -اليوم الجمعة- إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا في العام المقبل.

يأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج، والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر، وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو/حزيران الماضي، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا عن المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.

وتشير التوقعات الأحدث إلى تراجع الاقتصاد الألماني 0.1% في 2023 ونمو بـ0.4% في العام المقبل، وصولا إلى 1.2% في عام 2025.

وأفاد البنك المركزي الألماني بأن تباطؤ الصادرات يضعف الصناعة، وأن إنفاق المستهلكين مُقيد، في حين تضعف تكاليف التمويل المرتفعة تدفقات الاستثمار.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل في بيان “اعتبارا من بداية 2024، من المرجح أن يعود الاقتصاد الألماني إلى مسار التوسع، وأن يتسارع تدريجيا”.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي، أمس الخميس، نسب الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 4.5% والإقراض عند 4.75% والودائع عند 4%، من دون تغيير بعد خطوة مماثلة اتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي).

وكان الناتج المحلي الإجمالي الألماني قد تراجع 0.1% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي بتأثير من تراجع إنفاق الأسر، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتباطؤ قطاع الصناعة، وزيادة أسعار الفائدة لضبط التضخم.