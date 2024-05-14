التضخم و اثره على الدولار والذهب، البيانات الاقتصادية الأمريكية

الباحثة شذى خليل*

التضخم مصطلح شائع الاستخدام في الاقتصاد والمالية، ويشير إلى المعدل الذي يرتفع به المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وبالتالي انخفاض القوة الشرائية للعملة. عندما يحدث التضخم، تشتري كل وحدة من العملة سلعًا وخدمات أقل مما كانت عليه من قبل.

يتم قياس هذه الظاهرة غالبا باستخدام مؤشرات مختلفة، مثل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) أو مؤشر أسعار المنتجين (PPI)، والتي تتبع التغيرات في أسعار سلة من السلع والخدمات مع مرور الوقت. يمكن أن يحدث التضخم بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك زيادة الطلب الاستهلاكي، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو السياسات النقدية التوسعية.

يعد فهم التضخم أمرًا بالغ الأهمية لأنه يؤثر على جوانب مختلفة من الاقتصاد، بما في ذلك أسعار الفائدة، والإنفاق الاستهلاكي، وقرارات الاستثمار، وقيمة الأصول مثل الأسهم والسندات والعقارات. وتهدف البنوك المركزية، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في كثير من الأحيان إلى الحفاظ على مستويات تضخم مستقرة ضمن نطاق مستهدف معين لدعم النمو الاقتصادي والاستقرار.

يمكن أن يكون للتضخم آثار إيجابية وسلبية. ويمكن للتضخم المعتدل، ضمن النطاق المستهدف، أن يحفز النشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الإنفاق والاستثمار. ومع ذلك، فإن التضخم المرتفع أو الذي لا يمكن التنبؤ به يمكن أن يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، وتقليل قيمة المدخرات، وتشويه قرارات الاستثمار، وخلق حالة من عدم اليقين في الاقتصاد.

ولذلك، فإن مراقبة اتجاهات التضخم وفهم آثارها أمر ضروري لواضعي السياسات والشركات والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء لاتخاذ قرارات مستنيرة والتعامل مع الظروف الاقتصادية بفعالية.

وبينما ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، تستمر لعبة شد الحبل بين الدولار والذهب، حيث يتفاعل كل منهما بشكل مختلف مع الفروق الدقيقة في المؤشرات الاقتصادية. أثار الارتفاع الأخير في معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.2% تكهنات حول الإجراءات المحتملة التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. يستكشف هذا المقال آثار التضخم على الدولار والذهب، ويفحص أداءهما الأخير وتوقعات السوق.

اتجاهات التضخم وتوقعات السوق

وتكشف أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل عن ارتفاع متواضع في أسعار المستهلكين، حيث ارتفعت إلى 3.2 في المائة في فبراير/شباط، بعد أن كانت 3.1 في المائة في الشهر السابق. وفي حين أن هذا يمثل زيادة، فمن الجدير بالذكر أن أسعار المستهلكين شهدت مسارًا هبوطيًا منذ أن وصلت إلى ذروتها بنسبة 9.1% في منتصف عام 2022. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال صناع السياسات حذرين، ويهدفون إلى معدل تضخم مستهدف يبلغ 2%.

وتعكس معنويات السوق عدم اليقين المحيط بالتضخم وأسعار الفائدة. إن توقع تخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من عام 2024 واضح، حيث تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 61.2% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وتتوافق هذه التوقعات مع بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة الأضعف من المتوقع لشهر أبريل، مما يعزز احتمالية السياسة النقدية التيسيرية.

مرونة الدولار ورد فعل الذهب

وفي خضم هذه التكهنات، أظهر الدولار مرونة مقابل العملات الرئيسية. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات، مما يعكس معنويات حذرة في السوق. ومقابل الين، تعافى الدولار بعد خسارة كبيرة في وقت سابق من الشهر، مدعوما بتوقعات بتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ومن ناحية أخرى، أظهرت أسعار الذهب تراجعا طفيفا استجابة لتوقعات انخفاض أسعار الفائدة. وانخفضت أسعار الذهب الفورية بشكل طفيف، على الرغم من أنها وصلت مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين. تشير هذه الحركة إلى أنه على الرغم من أن الذهب لا يزال أصلًا تقليديًا كملاذ آمن، إلا أن جاذبيته قد تتضاءل في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة، حيث قد توفر الأصول التي لا تحمل فائدة مثل الذهب عوائد أقل نسبيًا.

العملات المشفرة والمعادن الثمينة

وفي عالم العملات المشفرة، شهدت عملة البيتكوين زيادة متواضعة في المعاملات، مما يعكس اهتمام المستثمرين المستمر وتقلبات السوق. وفي الوقت نفسه، أظهرت المعادن الثمينة الأخرى أداءً متباينًا. وشهدت الفضة تراجعًا طفيفًا، بينما أظهر البلاتين والبلاديوم تحركات هامشية.

خاتما وبينما تنتظر الأسواق البيانات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك، تظل الديناميكيات بين التضخم وأسعار الفائدة والدولار والذهب موضع التركيز. إن احتمال انخفاض أسعار الفائدة له آثار على كل من الدولار والذهب، مما يشكل معنويات المستثمرين وحركات السوق. وفي ظل حالة عدم اليقين

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وجدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية