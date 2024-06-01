أفريقيا تواجه عواقب الاعتماد على الشركات العسكرية الروسية الخاصة

تزايد اتساع استخدام المرتزقة في أفريقيا ما بين حماية الزعماء والقادة الأكثر نفوذا وممتلكاتهم وتأمين الاستثمارات الأجنبية وحتى الانخراط في النزاعات التي تعصف بالبلدان الأفريقية وذلك دون النظر في الخسائر والمخاطر حيال الاستعانة بهؤلاء.

واشنطن – على مدى العقد الماضي، حققت مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية نجاحات كبيرة في جميع أنحاء القارة الأفريقية. وعلى الرغم من وفاة ممولها ورئيسها الرمزي يفغيني بريغوجين، ظلت جماعة المرتزقة موجودة في ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي.

والآن، تحت رعاية الدولة الروسية وراية الفيلق الأفريقي قامت بتوسيع عملياتها في منطقة الساحل في أفريقيا، وفتحت مهمات في بوركينا فاسو والنيجر.

ومع ذلك، على الرغم من إعادة تسمية الكرملين واستيلائه على السلطة، فإن الفيلق الأفريقي ومهامه الأوسع تبدو مشابهة تماما لتلك التي قام بها بريغوجين.

وجاء في تقرير نشره معهد أبحاث السياسة الخارجية أن الاعتماد على الشركات العسكرية الروسية الخاصة يعد اقتراحا مكلفا، وهو اقتراح سيفشل في توفير الأمن المطلوب، ومن المرجح بدلا من ذلك أن يولد أو يؤدي إلى تفاقم المظالم داخل القطاع الأمني.

وبصفتها مؤسسة شبه عسكرية خاصة، قادت فاغنر الصفقات الأمنية مع الدكتاتوريين والمجالس العسكرية من أجل المال والوصول إلى الموارد الطبيعية.

وفي ليبيا، قاتلت إلى جانب قوات الجيش الوطني الليبي على أمل الوصول إلى حقول النفط الليبية الغنية. وفي السودان، تم التعاقد معها أولا من قبل عمر البشير للقيام بعمليات تضليل وقمع المتظاهرين مقابل الذهب والعمل لتسهيل طموحات موسكو في الحصول على قاعدة بحرية في بورتسودان.

على الرغم من التسويق أنها شريك أفضل من الغرب، فإن الشركات الروسية تؤسس لاستمرار الصراع الداخلي

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، عملت كحارس لنظام فوستين أرشانج تواديرا، حيث تمكنت من الوصول إلى عمليات التعدين المربحة وقامت بتنفيذ مشاريعها الاقتصادية الخاصة بدءًا من تجارة الأخشاب إلى صناعة الكحول.

وفي مالي، استفادت من المشاعر المعادية لفرنسا، حيث قدمت نفسها على أنها الشريك المفضل للمجلس العسكري الناشئ الحريص على قطع العلاقات مع باريس وفي حاجة ماسة إلى دعم مكافحة الإرهاب.

وبعد وفاة بريغوجين في أغسطس من عام 2023، بذلت الدولة الروسية جهودا متضافرة للانخراط في مشروع فاغنر ودمج جماعة المرتزقة في مشروع جديد تحت قيادة وسيطرة وزارة الدفاع الروسية.

وقد واجه هذا المشروع صعوباته الخاصة، لكن توسعه ليشمل بوركينا فاسو والنيجر يشير إلى إحراز تقدم.

وكما تشير هذه المهام الجديدة، فإن فاغنر، والمنظمة التي خلفتها، تقدم للكرملين أكثر بكثير من مجرد الاستغلال الاقتصادي عبر مجموعة من البلدان فهي تتيح لموسكو الوصول الجيوسياسي.

ومن خلال التنافس على النفوذ في مختلف أنحاء أفريقيا، تعد المؤسسة العسكرية الروسية الخاصة عملاءها بأمن معزز “بدون قيود” وبيئات متساهلة تفضل ترسيخ الاستبداد.

ويقوم المرتزقة بتدريب الجيوش والقتال إلى جانبها دون محاضرات حول حقوق الإنسان وأهمية العلاقات المدنية العسكرية، وهو عرض ذو قيمة جذابة للأنظمة العسكرية الشابة التي أرهقتها الشراكات مع الغرب المليئة بالحواجز الأخلاقية.

ومع ذلك، تأتي الشركات العسكرية الخاصة الروسية مصحوبة بشروط مختلفة ومجموعة من العواقب غير المقصودة.

كانت فاغنر غير مرحب بها من قبل العديد من الحكومات الأفريقية التي شابتها أزمات أمنية حادة ومستمرة. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث كانت الحرب الأهلية تغلي على مدى أكثر من عقد من الزمن، اعتمد الرئيس فوستين أرشانج تواديرا على فاغنر لصد هجوم المتمردين في انتخابات عام 2020. وفي مالي، دعم أفراد فاغنر نظام الحام العسكري أسيمي غويتا، وشاركوا في عمليات مكافحة الإرهاب ضد حركات التمرد الإسلامية المتضخمة، وساعدوا القوات المسلحة المالية على استعادة الأراضي من الانفصاليين الطوارق في شمال البلاد.

وتبدو حملات فاغنر لمكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب وكأنها قصص نجاح، على الأقل بالنسبة للمشترين. ويعترف المدنيون في جمهورية أفريقيا الوسطى بوحشية تكتيكات فاغنر، ولكن يبدو أنهم يرحبون بتعزيز الأمن، حتى وإن كان عابرا.

وحظيت جهود فاغنر لتعزيز أمن غويتا في باماكو، واستعداده لدعم حملات القوات المسلحة المالية ضد الطوارق، والمكاسب الإقليمية اللاحقة، باستحسان بعض الماليين.

ومع ذلك، يكشف الفحص الدقيق عن طريقة عمل فاغنر الحقيقية، وهي طريقة تتجاهل تماما، إن لم يكن عن قصد، قانون النزاع المسلح حيث يستهدف أفرادها المدنيين، ويشجعون الاغتصاب والعنف الجنسي ويشاركون فيه، وبشكل عام، يمارسون سياسة متجذرة في الاستهداف العشوائي. وهذا أبعد ما يكون عن وصفة للأمن الدائم، بل إنه يؤدي بدلا من ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن بينما يمهد الطريق للاستياء العسكري.

ووفقا لمجموعة بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح، زاد العنف ضد المدنيين بشكل كبير منذ دخول فاغنر إلى الصورة. وقد شمل هذا العنف عمليات إعدام بإجراءات موجزة، حتى إنها استهدفت الأطفال. ومن أجل الحفاظ على إمكانية الإنكار المعقول، تشير فاغنر إلى حملات مكافحة التمرد العدوانية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار كتفسير للوفيات بين المدنيين. كما يعمل الكم الهائل من الدعاية والمعلومات المضللة الروسية على الحفاظ على سمعة فاغنر.

وبعيدًا عن العواقب الوخيمة لخيارات فاغنر التكتيكية في المجال الأمني، تستفيد المنظمة من وصولها إلى المنطقة لاستخراج الموارد في عرض وقح للميول الاستعمارية الجديدة.

وتستفيد الأنظمة الوليدة من تعزيز الأمن، أو الوعد به، في حين تكتسب شبكة فاغنر من الشركات الوهمية حصة في الصناعات الاستخراجية للدول.

في حين أن التأثيرات المباشرة لفاغنر يمكن ملاحظتها إلى حد ما، فإن التحولات الزلزالية التي تؤثر على الجيوش في المنطقة لم يتم استكشافها إلى حد كبير من قبل المراقبين.

وتشير العديد من التقارير الأخيرة إلى الانقسام والتمزق وانخفاض الروح المعنوية بين جيوش الدول كنتيجة مباشرة لعمليات فاغنر في المنطقة. وعلى الرغم من تسويق نفسها على أنها شريك أفضل من الغرب، فإن الشركات العسكرية الخاصة الروسية تمهد الطريق لاستمرار الصراع العسكري الداخلي.

وحتى الآن، ركزت الأبحاث حول الاستعانة بمصادر خارجية للشركات العسكرية الخاصة إلى حد كبير على التأثيرات النهائية للتعاقد، حيث ركزت معظم الدراسات على كيفية تأثير الشراكات مع هذه الجهات الفاعلة المحددة على ديناميكيات الصراع مثل الشدة والمدة والتكرار.

ومع ذلك، فإن ضخ الشركات العسكرية الخاصة يمكن أن يؤثر أيضا على الجيش بطرق فريدة.

وعلى سبيل المثال، تم تقديم وصول فاغنر إلى أماكن مثل جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي باعتباره هبة من السماء للجيوش التي تواجه تحديات أمنية واسعة النطاق.

ومع ذلك، فإن الاستعانة بمصادر خارجية للأمن، خاصة عندما يرتبط هذا القرار باستثمارات كبيرة مخصصة لعملاء خارجيين، لديها إمكانية حقيقية للغاية لتوليد مظالم كبيرة بين الجنود العاديين.

ومن المرجح أن تترسخ هذه المظالم بشكل خاص في الأماكن التي تواجه قيودا شديدة على الموارد أو ظروفا غير مواتية للجنود.

وهذا التقاء فريد من الظروف؛ الموارد المادية المحدودة والظروف غير المواتية والخطيرة للأفراد الذين يتصدون لحركات التمرد متعددة الجوانب، يحدد حاليا المشهد، مما يجعل هذه الجيوش عرضة بشكل خاص للتمرد والانقسامات. ولا تتفاقم هذه المخاطر إلا مع ظهور الشركات العسكرية الخاصة واستمرار وجودها.

وببساطة، فإن الاعتماد على الشركات العسكرية الخاصة مثل فاغنر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة القوات المسلحة بقدر ما يمكن أن يساعدها.

وإلى جانب المظالم الواضحة بالتكلفة، حيث قد يؤدي قرار الحكومة بالإنفاق على الشركات العسكرية الخاصة إلى تحويل الموارد بعيدا عن الجيش، فإن الدولة التي ترى أن من الضروري التعاقد مع الشركات العسكرية الخاصة يمكن أن تؤدي إلى تدهور معنوياتها.

وسواء كانت هناك حاجة فعلية إلى طلب المساعدة الخارجية، أو تصور لذلك، فإن بعض أفراد القوات المسلحة قد يرون مثل هذا التعاقد بمثابة تصويت لحجب الثقة، وبالتالي يتصرفون بطرق تشير صراحة إلى استيائهم وباختصار، قد يتمردون.

العرب