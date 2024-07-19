كيف دفع خامنئي بمعتدل مغمور إلى رئاسة إيران

طهران – حين قدم مسؤولو المخابرات إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إفادة في مايو قبل انتخابات رئاسية مبكرة، كان تقريرهم قاتما ويفيد بأن معظم الإيرانيين الغاضبين من المصاعب الاقتصادية وقمع الحريات الاجتماعية اعتزموا مقاطعة الانتخابات وأن نسبة المشاركة ستبلغ نحو 13 في المئة فقط.

وقالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن خامنئي قرر في ذاك الوقت التخطيط لإجراء انتخابات دقيقة التوجيه، فمهّد الطريق أمام معتدل مغمور لكنه موثوق به، وهو مسعود بزشكيان، للصعود إلى الرئاسة في سباق هيمن عليه في البداية غلاة المحافظين. وأضاف الأشخاص الخمسة وهم مصدران من غلاة المحافظين ومسؤول أمني كبير واثنان من المقربين من الدائرة الداخلية لخامنئي أن الزعيم الأعلى الإيراني جمع عددا من مستشاريه الأكثر تمتعا بالثقة لمناقشة خطته في ثلاثة اجتماعات على الأقل في أواخر مايو في مقر إقامته في مجمع محصن في طهران.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الاجتماعات إن خامنئي كان يشعر بالقلق من احتمال أن تضر نسبة المشاركة الضعيفة بمصداقية المؤسسة الدينية، وأمر الحاضرين بالعثور على طريقة لإدارة دفة الانتخابات. وانطلقت الدعوة لإجراء الانتخابات بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو الماضي. وأشاعت وفاته الاضطراب في خطط كثيرين من زملائه غلاة المحافظين الذين أرادوه أن يخلف خامنئي البالغ من العمر 85 عاما وحفزت على سباق بين غلاة المحافظين للتأثير في اختيار الزعيم الأعلى المقبل.

وضمت الاجتماعات في مقر خامنئي مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين والمساعدين الأمنيين وحليفه المقرب ومستشاره علي أكبر ولايتي، بالإضافة إلى اثنين من كبار قادة الحرس الثوري صاحب النفوذ الكبير.

وقال الأشخاص الخمسة الذين اطلعوا بالتفصيل على ما قاله خامنئي خلال الاجتماعات عن خطته وأهدافها إن هدف خامنئي كان الحفاظ على الجمهورية الإسلامية وسط معارضة داخلية وتوترات متصاعدة مع الغرب وإسرائيل في ما يتعلق بغزة، وتفاقمت بسبب دور جماعة حزب الله المدعومة من طهران في لبنان، والحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، في الصراع.

وقال أحد المصادر المطلعة على الاجتماع إن خامنئي يعتقد أن إيران في حاجة إلى رئيس يلقى قبولا لدى طبقات مختلفة من المجتمع دون أن يتحدى الحكم الديني الشيعي. وطُرحت عدة أسماء في الاجتماع الثاني. وقال مصدران إن خامنئي اقترح بزشكيان كشخص يمكنه تعزيز الوحدة بين من هم في السلطة ورأب الصدع بين المؤسسة الدينية والشعب وضمان عملية اختيار سلسة للزعيم الأعلى التالي.

قال سعيد ليلاز المحلل المؤيد للإصلاح والمقيم في طهران “كانت خطة بلا شائبة من الزعيم الأعلى.. ضمنت بقاء الجمهورية الإسلامية”. وأضاف “سيتجنب بزشكيان أيّ أزمة في الداخل، سواء مع الأمة أو المؤسسة.. سيسمح ذلك لكبار القادة باتخاذ القرار بشأن الخلافة والتخطيط لها في جو هادئ”. وليس من المتوقع أن يقوم الرئيس الجديد بأي تحول كبير على سياسة إيران النووية أو الخارجية أو على نهج التحالف مع الفصائل والجماعات في المنطقة، لكنه سيشارك عن كثب في اختيار خليفة لخامنئي صاحب القول الفصل في الشؤون العليا للبلاد.

وقالت المصادر إن السجل المعتدل لبزشكيان من شأنه إرضاء الإيرانيين الساخطين وضمان الاستقرار الداخلي وسط تصاعد الضغوط الخارجية، كما يوفر لخامنئي حليفا موثوقا به في اختيار خليفة له في نهاية المطاف. وذكر مصدر إقليمي مقرب من دوائر السلطة الإيرانية أن انتخاب بزشكيان “تمت هندسته” لنزع فتيل التوترات بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية التي أثارتها وفاة امرأة شابة أثناء احتجازها في عام 2022 والقيود الأكثر صرامة التي فرضها رئيسي على الحريات الاجتماعية.

وقال مصدران إن المرحلة الأولية من خطة خامنئي بدأت عندما سجل النائب بزشكيان لخوض انتخابات 28 يونيو، بتشجيع من مسؤولين سابقين براغماتيين لهم صلات بمكتب الزعيم الأعلى. وأضافا أن بزشكيان لم يكن على علم بالقرارات التي اتخذت خلف الكواليس. وقال مصدر مقرب منه إنه لم يتوقع حتى أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تدقيق غير منتخبة تضم ستة من رجال الدين وستة من فقهاء القانون المتحالفين مع خامنئي، منعت قبل ذلك ترشح الكثيرين من المعتدلين والمحافظين البارزين.

وقالت المصادر الخمسة المطلعة إن خطة خامنئي صُممت لتبدو عادلة وديمقراطية، لذلك وافق مجلس صيانة الدستور على ترشح اثنين من غلاة المحافظين البارزين، وهما المفاوض النووي السابق سعيد جليلي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وكان ذلك يعني أنه من المرجح أن تنقسم الأصوات المؤيدة لغلاة المحافظين بينهما، مما يجعل من الصعب على كل منهما الوصول إلى جولة الإعادة.

وينتمي جليلي إلى جبهة “بايداري” المتشددة، التي تدعو إلى فرض قيود اجتماعية أكثر صرامة والاعتماد على النفس وانتهاج سياسة خارجية صارمة، ويعتقد أنه اختار بالفعل مرشحه لخلافة خامنئي، حسبما قال النائب الإيراني السابق المنتمي للتيار الإصلاحي نورالدين بيرموزن الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة. وقال ثلاثة محللين ودبلوماسيان إن فوز جليلي، الذي عارض الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، كان من شأنه إرسال إشارة سلبية إلى الغرب الذي يكثف الضغوط على طهران بسبب برنامجها سريع التقدم لتخصيب اليورانيوم.

وقال دبلوماسي غربي في المنطقة “مع تزايد احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.. فإن الجمهورية الإسلامية في حاجة إلى شخصية معتدلة لإبقاء الحوار مع الغرب مفتوحا وخفض التوترات”. وقال متحدث باسم مجلس صيانة الدستور “لقد كانت انتخابات تتسم بالشفافية والنزاهة”. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية “لا يمكننا التكهن حول نظريات محددة لما يحتمل أن يكون قد حدث خلف كواليس الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة. ما يمكننا قوله على وجه اليقين هو أن الانتخابات في إيران ليست حرة ولا نزيهة”.

ولم يردّ متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض بشكل مباشر على أسئلة حول النقاط الرئيسية في هذه القصة، لكنه قال إن واشنطن لم تكن تتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير جوهري في اتجاه إيران أو المزيد من الاحترام لحقوق الإنسان لمواطنيها.

حصل بزشكيان، الذي ينتمي لأقلية العرقية الآذرية، على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات بفضل مجموعة رئيسية من الناخبين قال محللون إن معظمهم من الطبقة المتوسطة في المدن أو الشباب المصابين بخيبة أمل شديدة بسبب الحملات الأمنية المستمرة منذ سنوات في البلاد. لكن نسبة الإقبال على الانتخابات لم تتجاوز 40 في المئة، وهي أقل نسبة على الإطلاق تشهدها أيّ انتخابات في الجمهورية الإسلامية. وجرت جولة إعادة بين بزشكيان وجليلي المناهض بشدة للغرب.

وجاء قاليباف، وهو من الصقور الأمنية التي تردد آراء خامنئي في كل قضية رئيسية مثل دعم سلطة رجال الدين، في المركز الثالث. وأعطى الكثير من الإيرانيين، الذين صوتوا لقاليباف أو امتنعوا عن التصويت في الجولة الأولى، أصواتهم لبزشكيان في الجولة الثانية خوفا من سياسة جليلي العدائية داخليا وخارجيا.

وجرت الجولة الثانية في الخامس من يوليو وارتفعت فيها نسبة إقبال الناخبين البالغ عددهم 61 مليونا إلى ما يقرب من 50 في المئة. وفي نهاية المطاف، حققت خطة خامنئي النتيجة المرجوة. وفاز بزشكيان، وهو جراح قلب يبلغ من العمر 69 عاما، بدعم من الإصلاحيين والمحافظين المعتدلين والأقليات العرقية، بنسبة 54 في المئة من الأصوات.

وقال للتلفزيون الرسمي “أتقدم بالشكر للزعيم الأعلى. أعتقد أن لولاه ما كان سيخرج اسمي بسهولة من صناديق الاقتراع”. وقال مصدران قريبان من خامنئي إن بزشكيان كان يشير إلى أمر أصدره الزعيم الأعلى لمسؤولي الانتخابات بالتأكد من فرز الأصوات بالشكل الصحيح. وقالت السلطات المعنية بالانتخابات إنه لم ترد شكاوى بشأن تزوير الأصوات.

وتعهد بزشكيان، الموالي للحكم الديني في إيران، باتباع سياسة خارجية عملية وتهدئة التوترات بشأن المحادثات المتوقفة حاليا لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في عام 2015 وتحسين آفاق التحرر الاجتماعي. وتحدث عن حقوق المرأة والأقليات العرقية وانتقد طريقة تعامل الشرطة مع الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني التي توفيت عام 2022 في الحجز بعد إلقاء القبض عليها بتهمة انتهاك قواعد الزي الإسلامي.

وقال بزشكيان في عام 2022 “ألقوا القبض على فتاة بسبب ظهور بضعة خصلات من شعرها.. وأعادوها جثة إلى عائلتها. هذا السلوك غير مقبول”. غير أن كثيرا من المحللين يتشككون في قدرة بزشكيان على الوفاء بكل وعوده الانتخابية لأنه أعلن من قبل أنه لا ينوي الدخول في مواجهة مع رجال الدين وصقور الأمن الأقوياء في إيران.

العرب