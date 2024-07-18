الحرب الأهلية في السودان تهدد بإحياء الحركة الجهادية

الخرطوم – بعد أكثر من عام على الحرب الأهلية، تتزايد مخاطر عودة السودان إلى الظهور كمركز للإرهاب الجهادي في أفريقيا. وفي تقييم التهديد السنوي لعام 2024 في فبراير، حذر مجتمع الاستخبارات الأميركي من أن السودان يمكن أن يعود إلى بيئة مواتية للإرهابيين، والأهم من ذلك بسبب موقعه الجغرافي على مفترق الطرق بين شمال أفريقيا والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل.

ويُعتقد على نطاق واسع أن بعض عناصر القوات المسلحة السودانية بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان لها علاقات وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين. ويقول المحلل المتخصص في قضايا الإرهاب هربرت ماك في تقرير نشره معهد جيمس تاون إن تنظيم الدولة الإسلامية قد شهد بالفعل نجاحا في استخدام السودان كمركز للتجنيد والخدمات اللوجستية.

وتزداد الميليشيات ذات الميول الإسلامية بروزا محليا، وقد يسافر المقاتلون الأجانب من الأعضاء المتطرفين في الشتات السوداني المنخرطين بالفعل مع الجماعات الجهادية في الخارج إلى السودان لاكتساب الخبرة القتالية. وللسودان تاريخ معقد مع الإرهاب الجهادي. في التسعينات، قام النظام العسكري الإسلامي للجنرال عمر البشير ومهندسه السياسي الإسلامي حسن الترابي بإيواء زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن والعديد من الجماعات المسلحة الأخرى.

وبعد الإطاحة بالبشير من السلطة في عام 2019 وبدء ما كان من المأمول أن يكون انتقالا إلى الديمقراطية، تم شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وفي مشهد الصراع الحالي في السودان، اتُهم الفريق البرهان بالتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين السودانية والإسلاميين المؤيدين لنظام البشير السابق، والمعروفين باسم “الكيزان”، وهي تسمية محلية لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي حين دحض البرهان هذه الاتهامات، حشدت القوات المسلحة السودانية قوات شبه عسكرية مساعدة، والتي تم تنظيمها تحت مظلة “مجموعات المقاومة الشعبية”. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الإسلاميون و”كتائب الظل” التي تتألف من الآلاف من عملاء الجيش والشرطة والمخابرات السابقين من عهد البشير.

◙ الميليشيات ذات الميول الإسلامية تزداد بروزا وقد يسافر المقاتلون الأجانب من الأعضاء المتطرفين في الشتات السوداني إلى السودان لاكتساب الخبرة القتالية

وإحدى الجماعات شبه العسكرية الأكثر نشاطا المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية هي “كتيبة البراء بن مالك”، المرتبطة على نطاق واسع بجماعة الإخوان المسلمين السودانية. وسُميت على اسم مقاتل مسلم مشهور خلال الفتوحات الإسلامية المبكرة. ويقود الكتيبة ذات الأيديولوجية المتشددة الشاب السوداني المصباح أبوزيد. وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره وهو يغني أغاني متشددة ويدعو إلى “الجهاد” ضد قوات الدعم السريع.

ومع ذلك، فقد تكبدت الكتيبة العديد من الضحايا أثناء القتال في الخرطوم وما حولها، بما في ذلك بعض أعضائها البارزين. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية نشطة للغاية في إبقاء مؤيديها على اطلاع بالتطورات في السودان. وترى هذه الوسائل أن الاشتباكات العنيفة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع فرصة لاستغلال الفوضى وتشويه سمعة منافسيها، من الحكومات المحلية إلى الجماعات الجهادية الأخرى، مثل حركة طالبان الأفغانية.

وعلى سبيل المثال، أصدرت الجماعة تعليمات لمؤيديها في السودان بالاستيلاء على الأسلحة والذخيرة من كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. وبالمثل قام تنظيم الدولة الإسلامية بتشجيع المسلمين السودانيين على الجهاد لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد. كما ساهم ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة 2014 – 2015 في زيادة التطرف الداخلي في السودان، مما أدى إلى انضمام المئات من السودانيين، بما في ذلك أطفال عائلات بأكملها، إلى التنظيم في الخارج.

وسافر مواطنون سودانيون متطرفون إلى خارج سوريا والعراق للانضمام إلى الجماعات الجهادية الأخرى في ليبيا وبوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد. وعلى سبيل المثال، كانت جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا في الخرطوم وجمعية الثقافة الإسلامية التابعة لها إحدى النقاط الساخنة المهمة للتجنيد في تنظيم الدولة الإسلامية. وسافر إلى هناك العشرات من الطلاب، ومن بينهم بعض حاملي جوازات السفر الأميركية والبريطانية والكندية، للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.

وتضم هذه المجموعة المواطن البريطاني أحمد خضر (الملقب بأبي أمير المهاجر). وشجع طلابا سودانيين آخرين على الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في الدعاية للتنظيم قبل مقتله في عام 2017 في العراق. ولإظهار التزامهم بقيادة داعش، تعهد أفراد داعش من السودان بالولاء لخليفة التنظيم الجديد أبي حفص الهاشمي القريشي في منشور على تطبيق تلغرام في وقت سابق من هذا العام.

وجاء ذلك في نفس الأسبوع الذي قام فيه ممثلو تنظيم الدولة الإسلامية في ولايات خراسان وموزمبيق وشرق آسيا بالمثل. وإلى جانب الانتماء الأيديولوجي المشترك للإسلاميين المتشددين، لا يوجد حاليا ما يربط كتيبة “البراء بن مالك” بتنظيم الدولة الإسلامية. ومع ذلك، فإن وجود قوات إسلامية مسلحة محلية مقاتلة يزيد من خطر عودة المقاتلين الأجانب في السودان إلى ديارهم للانضمام إلى القتال والتسلل إلى الجماعات الموجودة بالفعل أو الاستيلاء عليها.

ومع ظهور الميليشيات ذات الميول الإسلامية محليا، قد ينضم المقاتلون السودانيون الأجانب “المغتربون” المنخرطون في الجماعات الجهادية في الخارج والذين لديهم اهتمام أوسع بتنظيم الدولة الإسلامية. وكون السودان جسرا بريا بين المسارح يزيد هذا من خطر عودته إلى الظهور كمركز أفريقي للإرهاب الجهادي.

العرب