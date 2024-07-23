صراع السيطرة على الإدارات المحلية يزيد تأزيم المشهد السياسي في العراق

رغم أن الخلافات بين الكتل السياسية في محافظة نينوى العراقية ليست جديدة، وهي امتداد لشكل الصراع القائم في العراق عموماً، إلا أن حدة الاستقطاب تفاقمت إثر الانتخابات المحلية الأخيرة.

بغداد – في أعقاب انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر 2023 سعت الأحزاب السياسية في جميع أنحاء العراق إلى تعزيز مكاسبها أو تقليل خسائرها في تشكيل الحكومات التنفيذية الإقليمية، مع بقاء بعض المحافظات، مثل كركوك وديالى، في السلطة.

ويقول الباحثان مايك فليت ومهند عدنان في تقرير لمعهد الشرق الأوسط إنه مع ذلك، في محافظات أخرى، مثل نينوى، يتطلع أولئك الذين هم في السلطة الآن إلى ضمان تحقيق أقصى قدر من مكاسبهم الجديدة من خلال السيطرة على المناصب الإدارية الرئيسية على مستوى القضاء والنواحي.

و منذ جلسته الافتتاحية في فبراير، ركّز المجلس الرئاسي في نينوى، مثل غيره من البرلمانات الأخرى في جميع أنحاء البلاد، على إعادة تنظيم وتوزيع أدوات السلطة ضمن سيطرته حيث تتطلع الأحزاب السياسية إلى تعزيز موقفها قبل الانتخابات الفيدرالية العراقية المقبلة المقرر إجراؤها في أكتوبر 2025.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، ركز المجلس الرئاسي في نينوى بشكل خاص على المفاوضات لاستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في جميع أنحاء المحافظة على مستوى القضاء والنواحي.

وشهد الأسبوع الأول من يوليو محاولة من قبل الفصائل فرض استبدال رؤساء المناطق من خلال التصويت. وكان الرد متفجراً، حيث وصف حميد الداودي، أحد رؤساء المنطقة، التغييرات بأنها “انقلاب سياسي وطائفي على القانون”.

الأقضية والنواحي داخل نينوى توفر مستوى فريدا من الوصول إلى آليات السيطرة وإلى السكان المحليين

وقاطع الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتل المتحالفة معه، تحالف نينوى الموحد، التصويت، وناشدوا الحكومة الاتحادية إلغاء القرار، واصفين إياه بأنه غير قانوني و”تحايل على القانون والاتفاقات السياسية”.

وتسلط هذه القضية الضوء على النزاع المستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة الاتحادية في ما يتعلق بالسيطرة المفترضة على مناطق نينوى خلف “الخط الأخضر”. وهو توسع لإقليم كردستان تفاقم في السنوات التي تلت الإطاحة بصدام حسين عام 2003.

وشقت هذه الخلافات الطويلة طريقها إلى دستور العراق لعام 2005 بموجب المادة 140، وهو إدراج مثير للجدل أجّلته الحكومات الفيدرالية المتعاقبة، والذي ينص على إجراء استفتاء بحلول 31 ديسمبر 2007 في “كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها” لتحديد ما إذا كانت الأرض ستحكمها حكومة إقليم كردستان أو الحكومة الفيدرالية.

وعلى الرغم من أن بند الانقضاء قد تم إقراره منذ فترة طويلة على المادة 140، إلا أن حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزمت بمعالجته، وأعادت تشكيل لجنة لمناقشة هذه القضية قبل عامين، ولكن دون جدوى.

وقد أدت إعادة تنظيم السلطة في أعقاب المعركة لهزيمة داعش إلى زيادة تعقيد الديناميكيات، حيث انضم العديد من الوافدين الجدد من قوات التحالف ومختلف الجهات الفاعلة في قوات الحشد الشعبي إلى المشهد السياسي والأمني في نينوى.

ومع حصوله على الأغلبية في المجلس الرئاسي، دعا تحالف القوى الوطنية إلى عقد اجتماع في 3 يوليو لمناقشة الرؤساء الإداريين على مستوى المناطق والمناطق الفرعية. وقرر رئيس المجلس الرئاسي، المنتمي إلى حزب تحالف العقد الوطني، الذي يتزعمه فالح الفياض، المضي قدماً في إقالة 14 رئيساً، من بينهم أربعة رؤساء مناطق و10 نواحٍ، ودعا المجلس الرئاسي إلى التصويت على من سيحل محلهم.

فرض السيطرة على المناطق والنواحي يعد خطوة أولى حاسمة نحو الوصول إلى مواردها

وقوبل ذلك برد فعل فوري من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو مجلس نينوى أحمد شيخ كنعان الكيكي إن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعلق عضويته في المجلس الرئاسي، إلى جانب أعضاء التحالف الوطني الكردستاني. كما طالبوا المفوضية العليا للتنسيق بين المحافظات، وهي هيئة اتحادية مسؤولة عن التنسيق وحل القضايا بين المحافظات، بإقالة رئيس برلمان نينوى وإلغاء قرار تعيين الرؤساء الإداريين قائلين إن التصويت كان غير قانوني.

ونتيجة لذلك، قام مجلس الوزراء العراقي بتعليق انتخاب المجلس الرئاسي للرؤساء الإداريين الجدد، في انتظار البت في شرعيته.

واستجاب المجلس التشريعي في نينوى بسرعة للتعليق من خلال إصدار بيان في 3 يوليو، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يمارسان ألعاباً سياسية في بغداد لتحقيق أهدافهما.

وفي 3 يوليو، زار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بغداد للمرة الأولى منذ ست سنوات. ومن بين العديد من الأسباب الأخرى، سافر بارزاني إلى العاصمة للقاء أعضاء رئيسيين في قوى التحالف والتأكد من أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يفقد السيطرة (أو على الأقل تخفيف الخسائر) على وجوده في المناطق المتنازع عليها.

وتوفر الأقضية والنواحي داخل نينوى، كما هو الحال مع المحافظات الأخرى، للأطراف مستوى فريدًا من الوصول إلى آليات السيطرة وإلى السكان المحليين.

ومع المزيد من سيطرة الحزب عبر المستويات الأفقية للإدارة الحكومية، تصبح الأحزاب قادرة على توجيه الأموال نحو مصالحها الخاصة بسهولة أكبر، كما يمكنها التحكم في أنماط التوظيف المهمة التي غالبًا ما يتم الاعتماد عليها بشكل كبير قبل الانتخابات.

بعيداً عن التأثيرات السياسية، هناك تأثيرات اجتماعية حقيقية ناجمة عن الاقتتال السياسي على الإدارات المحلية

ويعد فرض السيطرة على المناطق والنواحي خطوة أولى حاسمة نحو الوصول إلى مواردها.

ومع توفر هذه الموارد، سيكون لدى الأحزاب المفتاح لإطلاق مرشح ناجح في الانتخابات المستقبلية، أي الانتخابات الفيدرالية المستقبلية (والتي ستجرى نظريًا في عام 2025).

ولم يكن توسع قوى التحالف في نينوى عفوياً؛ وكانت هذه خطة طويلة الأمد يعود تاريخها إلى عام 2014، عندما دخلت قوات الحشد الشعبي المحافظة لتحريرها من غزو داعش.

وفي حين أن الهيمنة السياسية للأحزاب الشيعية في المحافظات الأخرى قد تبلورت بشكل واضح منذ عام 2005، كما هو الحال في ديالى، إلا أن نينوى باعتبارها محافظة ذات أغلبية سنية ظلت صعبة الاختراق.

وخلال الانتخابات البرلمانية لعام 2018، لم تكن الظروف السياسية مهيأة لنجاح التجمعات السابقة لقوى التحالف، حيث كان تركيزها الساحق ينصبّ على الأمن بدلاً من الحملات الانتخابية. ومع استقرار المحافظة وتحرك البلاد نحو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في عام 2021، كانت النية التوسعية واضحة.

ولا تزال جميع الأحزاب لديها سبب لرغبتها في السيطرة على المقاطعات والمناطق الفرعية في سعيها إلى تعظيم موقفها، عادة من خلال إساءة استخدام موارد الدولة، للترويج لنفسها قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة.

ومن المؤكد أن قوى التحالف لا تريد تكرار أداء انتخابات 2021، ومن المرجح أن تتوقع معركة أخرى مع التيار الصدري مع عودة مقتدى الصدر إلى الساحة السياسية.

وبعيداً عن التأثيرات السياسية، هناك تأثيرات اجتماعية حقيقية ناجمة عن الاقتتال السياسي على الإدارات المحلية.

وعلى سبيل المثال، تم إيقاف تعيين المجلس الرئاسي في نينوى لمحافظ سنجار بسبب القضية القانونية التي رفعها الحزب الديمقراطي الكردستاني/الاتحاد الوطني الكردستاني، مما يظهر الصعوبة المستمرة في تنفيذ اتفاقية سنجار، وهي اتفاقية من أعلى إلى أسفل تم توقيعها في عام 2020 بين الحكومة الفيدرالية العراقية وحكومة نينوى.

وتهدف حكومة إقليم كردستان إلى تسهيل عودة الإيزيديين إلى سنجار، ومعالجة الإدارة المحلية وإعادة الإعمار، ونزع سلاح الميليشيات المحلية. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يناور.

وطالما استمرت هذه المناورات السياسية، فإن اتفاق سنجار سوف يضعف مع ظهور المخاوف الأمنية ونقص الخدمات في سنجار، مما يزيد من عرقلة قدرة النازحين داخلياً على العودة إلى المنطقة.

العرب