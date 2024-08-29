لماذا فقدت العملات المشفرة بريقها: تحليل شامل

الباحثة شذى خليل*

لقد شهدت العملات المشفرة، التي كانت تُبشر ذات يوم بأنها مستقبل التمويل، خفوت بريقها في السنوات الأخيرة. فمن النمو الهائل والدعاية إلى انهيارات السوق والتشكك، كانت رحلة العملات المشفرة مضطربة. تستكشف هذه المقالة الأسباب الرئيسية وراء فقدان العملات المشفرة لبعض جاذبيتها الأولية.

تقلبات السوق وعدم استقرار الأسعار، تشتهر العملات المشفرة بتقلبات أسعارها الشديدة. فقد شهدت عملة البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، تقلبات أسعار هائلة، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 70 ألف دولار في أواخر عام 2021، ثم هبطت إلى أقل من 20 ألف دولار في غضون عام. وتؤدي هذه التقلبات إلى جعل العملات المشفرة غير موثوقة كمخزن ثابت للقيمة أو وسيلة للتبادل، مما يؤدي إلى حذر المستثمرين وتقليل جاذبيتها للاستخدام اليومي.

عدم اليقين التنظيمي والحملات الصارمة، لقد كافحت الحكومات والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم لتحديد وتنظيم العملات المشفرة. وفي حين تبنتها بعض البلدان، مثل السلفادور، فرضت بلدان أخرى لوائح صارمة أو حظرًا صريحًا. في عام 2021، حظرت الصين، التي كانت ذات يوم مركزًا لتعدين العملات المشفرة، جميع معاملات التشفير، مما أرسل موجات صدمة عبر السوق. إن الافتقار إلى التنظيم العالمي المتسق يخلق حالة من عدم اليقين، مما يثبط عزيمة المستثمرين الأفراد والمؤسسيين.

المخاوف الأمنية والاحتيال، كان صعود العملات المشفرة مصحوبًا بزيادة في الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك القرصنة والاحتيال والنصب. أدت الحالات البارزة، مثل اختراق Mt. Gox في عام 2014 والحوادث الأكثر حداثة مثل انهيار بورصة FTX في عام 2022، إلى تآكل الثقة في أمان استثمارات التشفير. بالإضافة إلى ذلك، أدى انتشار العروض الأولية للعملات (ICOs) ومشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) إلى العديد من عمليات الاحتيال، حيث خسر المستثمرون مليارات الدولارات. وقد أدى خطر فقدان الأموال بسبب السرقة أو الاحتيال إلى جعل المستثمرين المحتملين حذرين.

التأثير البيئي، يستهلك تعدين العملات المشفرة، وخاصة بالنسبة لعملات إثبات العمل مثل Bitcoin، كميات هائلة من الطاقة. أصبح التأثير البيئي لاستهلاك الطاقة هذا مصدر قلق كبير، خاصة مع تركيز العالم بشكل متزايد على الاستدامة والحد من البصمات الكربونية. أدت الانتقادات البارزة من شخصيات مثل Elon Musk والناشطين البيئيين إلى دعاية سلبية، مما قلل من جاذبية العملات المشفرة.

الافتقار إلى حالات الاستخدام العملية، في حين وعدت العملات المشفرة بإحداث ثورة في التمويل، إلا أن حالات استخدامها العملية تظل محدودة. على الرغم من بعض التبني للتحويلات المالية، والمشتريات عبر الإنترنت، وكتحوط ضد التضخم، لم تحقق العملات المشفرة قبولًا واسع النطاق كوسيلة للدفع أو الابتكار المالي. لا تزال العديد من الشركات لا تقبل العملات المشفرة، ولا يستخدمها معظم الناس في المعاملات اليومية. هذا الافتقار إلى الفائدة يقوض قيمتها المتصورة.

المنافسة من العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، مع نمو العملات المشفرة، تزايد أيضًا اهتمام البنوك المركزية بتطوير عملاتها الرقمية الخاصة. العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي عملات رقمية مدعومة من الحكومة تهدف إلى الجمع بين فوائد العملات المشفرة واستقرار وثقة الأموال الورقية التقليدية. تقود دول مثل الصين، بعملتها اليوان الرقمية، والاتحاد الأوروبي، الذي يستكشف اليورو الرقمي، هذه المهمة. يهدد ظهور العملات الرقمية للبنوك المركزية بظلاله على العملات المشفرة، خاصة أنها تقدم تقنية مماثلة مع الأمان الإضافي للدعم الحكومي.

فقاعة المضاربة وتصحيحات السوق، كان الارتفاع السريع في أسعار العملات المشفرة في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين مدفوعًا إلى حد كبير بالاستثمار المضاربي. وكما هو الحال مع أي فقاعة مضاربة، كان التصحيح النهائي أمرًا لا مفر منه. عندما انخفضت الأسعار، عانى العديد من المستثمرين الذين اشتروا بأسعار الذروة من خسائر كبيرة. وقد أدى هذا الإحباط من السوق إلى انخفاض الاهتمام والاستثمار، حيث يرى الكثيرون الآن أن العملات المشفرة استثمار محفوف بالمخاطر وغير مستقر.

التحديات القانونية والضريبية، توجد العملات المشفرة في منطقة رمادية قانونية في العديد من الولايات القضائية، مما يخلق تحديات للمستثمرين والمستخدمين. إن فرض الضرائب على العملات المشفرة معقد بشكل خاص، مع وجود قواعد مختلفة على مكاسب رأس المال والدخل والمعاملات عبر بلدان مختلفة. يمكن أن يردع هذا التعقيد المستثمرين والمستخدمين المحتملين غير المتأكدين من التزاماتهم الضريبية، مما يضيف طبقة أخرى من الصعوبة إلى سوق صعبة بالفعل.

الحواجز التكنولوجية وقضايا التبني، على الرغم من التقدم في تقنية blockchain، تظل البنية التحتية المحيطة بالعملات المشفرة معقدة وغير ودية للمستخدم العادي. تشكل المحافظ والمفاتيح الخاصة والمعرفة الفنية المطلوبة لإدارة العملات المشفرة بأمان حواجز كبيرة للدخول. علاوة على ذلك، فإن مشكلات التوسع التي تواجهها العملات المشفرة الرئيسية، والتي تؤدي إلى بطء سرعات المعاملات وارتفاع الرسوم خلال أوقات الذروة، تعيق التبني على نطاق واسع.

ختاما في حين استحوذت العملات المشفرة ذات يوم على خيال العالم باعتبارها تقنية مالية ثورية، إلا أن مجموعة من العوامل أدت إلى تراجع شعبيتها. فقد ساهمت التقلبات والتحديات التنظيمية والمخاوف الأمنية والتأثير البيئي وحالات الاستخدام العملية المحدودة في فقدان بريقها. ومع نضوج السوق وظهور تقنيات جديدة، يظل مستقبل العملات المشفرة غير مؤكد. ومع ذلك، فإن رحلتها حتى الآن بمثابة درس في تعقيدات الابتكار المالي وتحديات تحقيق التبني الواسع النطاق في عالم سريع التغير.

الوحدة الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية