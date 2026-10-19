كندا في قلب التحولات الاقتصادية العالمية: لماذا تتجه أنظار المستثمرين إليها في زمن الاضطرابات؟

الباحثة شذا خليل*

من الذهب والنحاس إلى الطاقة والذكاء الاصطناعي، تبرز كندا بوصفها وجهة استثمارية تستحق الدراسة في مرحلة يعاد فيها تشكيل الاقتصاد العالمي وموازين القوة الصناعية.

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متشابكة، تشمل التوترات التجارية، وتقلبات أسعار الطاقة، وارتفاع المديونية، والمنافسة على المعادن الاستراتيجية، تتجه أنظار المستثمرين نحو الدول القادرة على توفير ثلاثة عناصر رئيسية: الاستقرار المؤسسي، والموارد الطبيعية، والقدرة على استيعاب الاستثمارات طويلة الأجل.

وفي هذا السياق، تبرز كندا بوصفها إحدى الدول التي تمتلك مقومات مهمة للاستفادة من التحولات الجارية. فاقتصادها لا يعتمد على قطاع واحد، بل يجمع بين الموارد المعدنية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات المالية، إلى جانب ارتباطه الوثيق بالسوق الأمريكية.

لكن السؤال الأهم ليس لماذا يمكن الاستثمار في كندا، بل لماذا قد تصبح هذه المرحلة تحديداً فرصة لإعادة تقييم موقع كندا في خريطة الاستثمارات العالمية؟

تكمن الإجابة في التحول الذي تشهده طبيعة الطلب العالمي. فالعالم الذي كان يبحث عن أقل تكلفة للإنتاج أصبح يمنح أهمية متزايدة لأمن الإمدادات، والموارد الاستراتيجية، واستقرار القوانين، والقرب من الأسواق الكبرى.

وهذه التحولات تفتح أمام كندا فرصاً استثمارية، لكنها لا تلغي المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي أو تقلب أسعار السلع الأساسية.

أولاً: لماذا كندا الآن؟ عندما تتحول الأزمات العالمية إلى فرص استثمارية

تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2026 إلى أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 3.1% خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 3.4% في عام 2027، وسط مخاطر تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، والمديونية، والتوترات التجارية، وعدم اليقين بشأن العوائد المستقبلية للاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

International Monetary Fund

وفي مثل هذه البيئة، تصبح الدول التي تمتلك موارد حقيقية، ونظاماً مالياً متطوراً، ومؤسسات تنظيمية مستقرة، محط اهتمام المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم.

وتبرز كندا هنا لسبب استراتيجي: فهي تجمع بين موقع جغرافي متصل بأكبر سوق استهلاكية في العالم، واحتياطيات واسعة من الموارد الطبيعية، وقدرات صناعية وتقنية يمكن تطويرها لخدمة الاقتصاد العالمي الجديد.

كما تشير بيانات حكومية كندية منشورة في مايو 2026 إلى أن البلاد سجلت خلال عام 2025 أعلى تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر للفرد بين دول مجموعة السبع، وهو مؤشر على استمرار جاذبيتها لرؤوس الأموال الدولية، وإن لم يكن ضماناً لاستمرار التدفقات بالمستوى نفسه.

Global Affairs Canada

ثانياً: المعادن الحيوية تجعل كندا أكثر أهمية في الاقتصاد الصناعي الجديد

لم تعد أهمية المعادن مرتبطة بصناعة التعدين التقليدية فقط، بل أصبحت مرتبطة بأمن الطاقة، والتحول الصناعي، وصناعة البطاريات، وشبكات الكهرباء، والدفاع، والبنية التحتية الرقمية.

وتكتسب كندا أهمية خاصة في هذا المجال لامتلاكها موارد متنوعة من النحاس والنيكل والليثيوم واليورانيوم والمعادن الأخرى.

مساهمة إنتاج المعادن الحيوية في الناتج المحلي الكندي عام 2024

26.3 مليار

دولار كندي

الوظائف المرتبطة باستخراج وإنتاج المعادن الحيوية عام 2024

57,473

وظيفة

هيئة الإحصاء الكندية، بيانات منشورة في 8 أكتوبر 2026.

Statistics Canada

ولا تكمن الفرصة في استخراج المعادن فحسب، بل في تطوير الصناعات التي تستخدمها. فكلما نجحت كندا في الانتقال من تصدير المواد الخام إلى معالجتها وتصنيع المنتجات المرتبطة بها، ارتفعت القيمة الاقتصادية التي يمكن الاحتفاظ بها محلياً.

وتشير الاستراتيجية الكندية للمعادن الحيوية إلى حوافز ضريبية وتمويلية، من بينها صندوق سيادي مخصص لدعم مشروعات المعادن الحيوية بقيمة ملياري دولار كندي على خمس سنوات، إضافة إلى تمويل للبنية التحتية المرتبطة بالمشروعات الاستراتيجية.

وتعني هذه الإجراءات أن الدولة لا تترك تطوير القطاع لقوى السوق وحدها، بل تسعى إلى تقليل بعض العوائق التي تواجه الاستثمارات طويلة الأجل.

ثالثاً: الذهب والنحاس… لماذا يتزايد الاهتمام بشركات التنقيب الكندية؟

تعكس المقالة المنشورة عن شركة Bighorn Metals الاهتمام المتزايد بشركات التنقيب الصغيرة في كندا، ولا سيما في المناطق التي تحتوي على مشروعات تعدين قائمة أو اكتشافات جيولوجية سابقة.

وتقوم الفكرة الاستثمارية على أن اكتشافاً معدنياً مهماً قد يرفع القيمة السوقية لشركة صغيرة بصورة كبيرة. لكن هذا الاحتمال لا يعني أن كل مشروع استكشاف سيصبح منجماً منتجاً.

فالقيمة الإجمالية النظرية للمعادن الموجودة في مشروع ما لا تمثل أرباحاً قابلة للتحقق؛ إذ يجب خصم تكاليف الاستخراج والمعالجة والتمويل والبنية التحتية والضرائب، فضلاً عن تقييم الجدوى الفنية والبيئية.

ولهذا فإن الاهتمام بكندا ينبغي أن يتجه إلى المنظومة الاستثمارية المتكاملة، وليس إلى أسهم التنقيب المضاربية وحدها.

وقد تكون الفرص الأوسع في شركات التعدين المنتجة، ومعالجة المعادن، والهندسة الصناعية، ومعدات التعدين، وشبكات الطاقة، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمشروعات.

رابعاً: تنويع التجارة يفتح أبواباً جديدة أمام رأس المال الدولي

تسعى كندا إلى تخفيف اعتمادها التجاري الكبير على الولايات المتحدة عبر توسيع علاقاتها الاقتصادية مع أسواق أخرى.

وفي 14 أكتوبر 2026، نقلت وكالة رويترز عن وزيرة الخارجية الكندية أن أوتاوا تعمل على تسريع مفاوضات اتفاق تجاري مع الهند، إلى جانب تعميق التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المعادن الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي. وتستهدف كندا مضاعفة تجارتها مع الأسواق غير الأمريكية خلال عشر سنوات.

ومن الناحية الاستثمارية، قد يوفر هذا التوجه فرصاً للشركات التي تستطيع الاستفادة من تنوع الأسواق، خصوصاً في قطاعات التصدير والنقل والخدمات الصناعية.

لكنه يعكس أيضاً تحدياً حقيقياً: فالاقتصاد الكندي لا يزال شديد الارتباط بالاقتصاد الأمريكي، وأي تصعيد تجاري جديد يمكن أن يؤثر في الصادرات والاستثمار والثقة الاقتصادية.

خامساً: الطاقة الكندية بين أمن الإمدادات والتحول الصناعي

تمتلك كندا قطاعاً مهماً للنفط والغاز، إلى جانب إمكانات في الطاقة الكهرومائية والنووية وغيرها من مصادر الكهرباء.

وفي عالم يتزايد فيه القلق بشأن أمن الإمدادات، تصبح القدرة على إنتاج الطاقة ونقلها عاملاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً.

وقد عاد النقاش في أكتوبر 2026 حول تطوير خطوط أنابيب جديدة وتوسيع قدرة كندا على تصدير النفط إلى الأسواق الآسيوية. غير أن هذه المشروعات تواجه تحديات تتعلق بالتكلفة والبيئة والموافقات التنظيمية، كما أن التوسع في الإنتاج لا يعني بالضرورة عودة النمو الكبير في وظائف النفط بسبب الأتمتة.

ومن ثم، فإن الفرصة الاقتصادية لا تقتصر على زيادة إنتاج النفط، بل تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة الطاقة، وتوسيع القدرة الكهربائية اللازمة للصناعة ومراكز البيانات.

سادساً: أين يمكن أن تتركز فرص الاستثمار؟

القطاع سبب الاهتمام أبرز المخاطر

المعادن الحيوية الطلب الصناعي والتكنولوجي وأمن الإمدادات تقلب الأسعار وتأخر التراخيص

الطاقة والبنية التحتية الحاجة إلى تنويع مصادر الإمداد وتطوير الشبكات تكاليف المشروعات والتنظيم البيئي

الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات التوسع في الحوسبة والطلب على الكهرباء ارتفاع التقييمات وتكاليف التشغيل

الصناعات التحويلية تطوير سلاسل قيمة محلية للموارد المنافسة الدولية وتكاليف الإنتاج

النقل والخدمات اللوجستية تنويع الأسواق والصادرات اضطرابات التجارة والطلب العالمي

هذه المجالات تمثل اتجاهات محتملة للاستثمار، ولا تعني أن جميع الشركات العاملة فيها تحقق عوائد مرتفعة.

سابعاً: ما الذي قد يمنع كندا من الاستفادة من هذه الفرصة؟

على الرغم من المقومات الإيجابية، لا يمكن فصل الاستثمار في كندا عن التحديات التي يواجهها اقتصادها.

فقد حذر صندوق النقد الدولي في تقييمه للاقتصاد الكندي من أثر الرسوم التجارية الأمريكية وعدم اليقين على الاستثمار والصادرات، ومن استمرار بعض مواطن الضعف المرتبطة بديون الأسر والعقارات التجارية.

وتضاف إلى ذلك تحديات الإنتاجية، وارتفاع تكاليف تنفيذ المشروعات الكبرى، والحاجة إلى تسريع تطوير البنية التحتية دون إضعاف المعايير البيئية وحقوق المجتمعات المحلية.

لذلك فإن نجاح كندا في جذب استثمارات جديدة لن يتحدد بحجم مواردها وحده، بل بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

ثامناً: لماذا قد تكون هذه المرحلة مناسبة للمستثمر طويل الأجل؟

في أوقات الاضطراب الاقتصادي، لا تكون جميع الأصول منخفضة السعر فرصاً استثمارية، كما أن ارتفاع أسعار بعض المعادن لا يضمن استمرار المكاسب.

لكن المرحلة الحالية تتيح للمستثمرين إعادة النظر في القطاعات التي قد تستفيد من التحولات الهيكلية طويلة الأجل، بدلاً من التركيز على تقلبات الأسواق اليومية.

وتتميز كندا بإمكانية الجمع بين الاستثمار في الموارد الطبيعية والاستثمار في الأنشطة التي تحول تلك الموارد إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.

وهنا تظهر أهمية اختيار المشروعات التي تمتلك أساساً اقتصادياً واضحاً، وإدارة مالية منضبطة، وقدرة على الوصول إلى التمويل والأسواق، بدلاً من الاعتماد على توقعات اكتشافات مستقبلية غير مؤكدة.

الخاتمة: هل تصبح كندا إحدى وجهات رأس المال في الاقتصاد العالمي الجديد؟

تدخل كندا مرحلة اقتصادية تتقاطع فيها فرص الموارد الطبيعية مع احتياجات التكنولوجيا والطاقة وإعادة تنظيم التجارة الدولية.

وفي الوقت الذي يبحث فيه العالم عن سلاسل إمداد أكثر مرونة، قد تصبح قدرة كندا على توفير المعادن والطاقة والخدمات الصناعية عاملاً مهماً في جذب الاستثمارات الدولية.

لكن الفرصة الحقيقية لا تكمن في المضاربة على ارتفاع أسعار الذهب أو النحاس، وإنما في بناء اقتصاد يستطيع تحويل الموارد إلى صناعة وتكنولوجيا وصادرات ذات قيمة مضافة.

إن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه المستثمرون اليوم ليس فقط: لماذا الاستثمار في كندا؟ بل: أي القطاعات الكندية ستكون قادرة على تحويل التحولات الاقتصادية العالمية إلى أرباح وإنتاج ونمو مستدام خلال السنوات المقبلة؟

ففي اقتصاد عالمي يعيد ترتيب أولوياته، قد تصبح كندا إحدى الوجهات التي تستحق اهتماماً استثمارياً متزايداً، شريطة أن تقترن الفرص بدراسة المخاطر والجدوى الاقتصادية.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية