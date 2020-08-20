7 شركات تركية تدخل قائمة ديفينس نيوز الأميركية للصناعات الدفاعية العالمية

تواصل تركيا تقدمها في مجال الصناعات الدفاعية من خلال تعزيز شركاتها مكانتها العالمية بين الاقتصادات الكبرى القائدة في هذا المجال.

هذا ما أظهرته قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم، والتي أعلنتها مجلة “ديفينس نيوز” (Defense News) الأميركية التي تصنف سنويا أفضل 100 شركة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

وارتفع عدد شركات الصناعات الدفاعية التركية التي دخلت القائمة المذكورة لهذا العام إلى 7 شركات، بعد أن كانت 5 خلال العام الماضي، بحسب معلومات جمعها مراسل الأناضول.

أسيلسان

تمكنت شركة أسيلسان (ASELSAN) التركية من احتلال المرتبة الـ48 في قائمة العام الحالي بعد أن كانت في المرتبة الـ52 خلال العام الماضي، حيث دخلت التصنيف العالمي عام 2006، وكانت في المرتبة الـ93 آنذاك.

وفي 2018 وصلت ميزانية الشركة إلى مليار و792 مليون دولار، واستطاعت زيادة هذه القيمة في العام التالي بنسبة 21% إلى مليارين و172 مليون دولار، ويعود الفضل في ذلك إلى أبحاث الشركة وابتكاراتها في نظم الاتصالات العسكرية والمدنية، وأجهزة الرادار والحرب الإلكترونية، والأنظمة الكهربائية والضوئية، ومنظومات الدفاع، والتسلح، والتحكم.

توساش

أما شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش” (TUSASH) فقد احتلت المرتبة الـ53 في تصنيف مجلة “ديفينس نيوز” لهذا العام، بعد أن كانت في المرتبة الـ69 خلال تصنيف العام الفائت.

“توساش” -التي دخلت قائمة “ديفينس نيوز” عام 2011 محتلة حينها المرتبة الـ83- وصلت إلى مكانتها في القائمة بعد إسهاماتها الكبيرة في العديد من المنتجات التركية المحلية، مثل طائرات مسيرة ومروحيات “أتاك” والعنقاء و”غوك باي”، ووصلت ميزانية الشركة التركية إلى مليار و307 ملايين دولار عام 2018، فيما زادت بنسبة 42% خلال 2019 إلى مليار و858 مليون دولار، وبلغت نسبة إنتاج الشركة في مجال الطيران المدني خلال العام الماضي 18% من إجمالي صناعاتها.

“بي إم سي”

وفي المرتبة الثالثة بين الشركات التركية حلت شركة “بي إم سي” (BMC) التي دخلت تصنيف “ديفينس نيوز” لأول مرة العام الماضي في المرتبة الـ85، ورغم تراجعها إلى المرتبة الـ89 خلال تصنيف هذا العام فإن “بي إم سي” المنتجة للمدرعات التركية وللدبابة “ألطاي” حافظت على مكانتها بين أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم، وبلغت ميزانيتها خلال العام الماضي 533 مليون دولار.

شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش احتلت المرتبة الـ53 في تصنيف المجلة الأميركية (الأناضول)

روكتسان

دخلت شركة “روكتسان” (ROKETSAN) الرائدة في صناعة الصواريخ والقذائف قائمة التصنيف العالمي باحتلالها المرتبة الـ91، وذلك عبر ميزانية بلغت العام الماضي 515 مليون دولار.

“إس تي إم”

حافظت شركة “إس تي إم” (STM) لهندسة وتجارة تكنولوجيا الدفاع على مكانتها ضمن قائمة أفضل 100 شركة عالمية في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث حلت في تصنيف “ديفينس نيوز” هذا العام بالمرتبة الـ92، حيث بلغت ميزانيتها 485 مليون دولار.

وتهدف الشركة إلى تحقيق مراتب أفضل في التصنيف العالمي استنادا إلى منتجاتها الدفاعية التي تعتمد بالدرجة الأولى على التكنولوجيا المتقدمة والحديثة، كما تتألق الشركة في تصميم وتحديث المعدات العسكرية البحرية والطائرات المسيرة وتكنولوجيا الفضاء والرادار.

“إف إن إس إس”

ومن الشركات التركية التي دخلت تصنيف “ديفينس نيوز” لأول مرة هذا العام شركة “إف إن إس إس” (FNSS) الرائدة في إنتاج المركبات المدرعة، وحلت في المرتبة الـ98 ضمن قائمة “ديفينس نيوز”، حيث بلغت ميزانيتها العام الماضي 374 مليون دولار.

هافلسان

دخلت شركة “هافلسان” (HAVELSAN) التركية للصناعات الإلكترونية الجوية قائمة “ديفينس نيوز” لأول مرة هذا العام، وبميزانية بلغت العام الماضي 295 مليون دولار حلت الشركة التركية في المرتبة الـ99 ضمن تصنيف المجلة الأميركية.

المصدر : وكالة الأناضول