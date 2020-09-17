الأمن التركي يوقف 16 عراقيا بتهمة الارتباط بتنظيم الدولة

أفاد مراسل الجزيرة في تركيا نقلا عن مصادر أمنية بأن قوات مكافحة الإرهاب ألقت القبض على 16 عراقيا بتهمة الارتباط بتنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية نفذتها في العاصمة أنقرة.

وذكرت المصادر أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة بحثا عن 3 مطلوبين آخرين.

وكانت قوات الأمن اعتقلت قبل نحو شهر 6 مشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة، المصنف تركيا ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، في ولاية صامسون شمالي تركيا، وصادرت قوات الأمن مواد رقمية عثر عليها في أماكن إقامة المشتبه فيهم.

يشار إلى أن تنظيم الدولة كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من الهجمات بتركيا في السنوات الماضية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات، وكان آخر هجوم كبير نفذه التنظيم قد وقع ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول، وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.

المصدر : الجزيرة + وكالات