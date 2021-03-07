اليمن.. عشرات القتلى في احتدام معارك مأرب وتعز وعدد النازحين تجاوز مليونين

أفادت مصادر يمنية بسقوط عشرات القتلى في اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة مأرب، وشنت طائرات التحالف العسكري السعودي الإماراتي أمس السبت غارات جوية على مناطق في المحافظة.

ونقلت مصادر عسكرية أن المعارك اندلعت على 6 جبهات، وأن القوات الحكومية تمكنت من صدها، مشيرة إلى أن الحوثيين حققوا تقدما في جبهة كسارة شمال غرب المدينة.

وقالت مصادر في الجيش اليمني إن الغارات على محافظة مأرب استهدفت تعزيزات وآليات ومواقع تجمع للحوثيين في جبهات القتال، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير آليات لهم.

من جهتها، قالت جماعة الحوثي إن طائرات التحالف العسكري السعودي الإماراتي شنت أمس 18 غارة جوية على مناطق بمحافظة مأرب، موضحة أن 14 منها وقعت في مديرية صرواح، و4 في مديريتي مدغل وماهلية، ولم يذكر الحوثيون نتائج تلك الغارات.

وتزامنا مع التصعيد في مأرب، طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بدعم مساعي الحكومة لبسط سيادتها في البلاد، فيما انتقد الحوثيون ما قالوا إنه تركيز واهتمام حصري بما يجري في مأرب رغم أن القتال فيها مستمر منذ سنوات.

معارك تعز

وفي تعز، تجددت الاشتباكات بين قوات الجيش اليمني والمسلحين الحوثيين في الجبهة الشمالية الشرقية للمدينة، وقالت مصادر محلية إن مواجهات قوية اندلعت مساء السبت استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ولم ترشح معلومات عن حجم الخسائر من الطرفين.

وتشهد الجبهة الشرقية للمدينة اشتباكات متقطعة إثر هجوم واسع للجيش حقق خلاله تقدما باتجاه محيط القصر الجمهوري وعدد من الأحياء الشرقية.

وأعلنت الحكومة اليمنية مقتل أحد جنودها في معارك تعز، كما ذكر موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش اليمني أن 23 حوثيا قتلوا في منطقتي الجدعان والمخدرة شمال غربي مأرب بعد إفشال محاولة هجوم للحوثيين على مواقع عسكرية.

من ناحية أخرى، أعلنت جماعة الحوثيين في ساعة مبكرة من صباح أمس استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في السعودية بطائرتين مسيرتين.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع إن “سلاح الجو المسير استهدف مواقع مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية مجددا بطائرتي صماد 3، وحققتا إصابة دقيقة”.

ولفت سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على استمرار “الحصار والعدوان على اليمن”، في إشارة إلى استمرار عمليات التحالف السعودي الإماراتي الداعم للشرعية.

من جانبه، أعلن التحالف فجر أمس اعتراض طائرتين مسيرتين مفخختين وتدميرهما أطلقهما الحوثيون نحو السعودية.

على الصعيد الإنساني، قال مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب سيف مثنى إن حركة النزوح ما زالت مستمرة في المحافظة بسبب هجمات الحوثيين عليها.

وأضاف أن إجمالي عدد النازحين في مأرب تجاوز مليوني شخص، بينهم 15 ألف نازح من مديرية صرواح خلال شهر واحد، وأن أوضاعهم الاجتماعية سيئة للغاية ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

المصدر : الجزيرة + وكالات