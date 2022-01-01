الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين اعتباراً من 10 يناير

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم السبت، أنها قررت منع سفر المواطنين غير المطعمين بلقاح كوفيد – 19 اعتباراً من 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأكدت الوزارة على اشتراط الحصول على الجرعة الداعمة للمطعمين من مواطني الدولة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة للسماح لهم بالسفر.

كما تم تحديد الفئات المستثناة من هذا القرار، حيث يسمح بالسفر للمواطنين غير المطعمين من الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

وتم التأكيد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المسافرين، والتحري من الوضع الوبائي في وجهات السفر، والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في البلد في حال الاشتباه بالإصابة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات في وقت سابق اليوم، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء إلى 2165 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 2556 إصابةً جديدةً بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 764 ألفا و493 حالة.

ولفت البيان إلى أن 908 مصابين تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 745 ألفا و963 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 463 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

الشرق الاوسط