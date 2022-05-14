وفاة رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أبوظبي – توفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه”.

وأعلنت الإمارات الحداد مدة أربعين يوما اعتبارا من الجمعة وتنكيس الأعلام بالإضافة إلى تعطيل العمل “في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام”.

ونعى حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد الفقيد بقوله “فقدت الإمارات ابنها البار وقائد ‘مرحلة التمكين’ وأمين رحلتها المباركة.. مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي”.

وأثارت وفاة الشيخ خليفة بن زايد ردود فعل رسمية عالميا تقدمت بالتعازي والمواساة إلى القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي. كما أثارت عددا استثنائيا من ردود الفعل الشعبية التي تعدد مناقبه.

العرب