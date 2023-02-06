الليرة التركية تنخفض إلى مستوى قياسي جديد

وصلت الليرة التركية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين إلى مستوى منخفض قياسي جديد، مسجلة 18.85 أمام الدولار، إذ تتعرض العملة التركية لضغوط بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية.

وتعرضت عملات الأسواق الناشئة لضغوط كبيرة بعد أن ارتفع الدولار ارتفاعا حادا يوم الجمعة في أعقاب تقرير وظائف قوي في الولايات المتحدة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقى على مسار التشديد النقدي لمدة أطول.

وزاد من الضغوط وجود مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستدفع صوب انتهاج سياسات أكثر صرامة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات، بعد أن حذرت واشنطن أنقرة من تصدير الكيماويات والرقائق ومنتجات أخرى لروسيا قد تستخدمها موسكو في حربها في أوكرانيا.

كما تترقب الأسواق تبعات الزلزال الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين وبلغت قوته 7.8 درجات وتسبب حتى الآن في مقتل وإصابة المئات مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش عوضت الليرة خسائرها وعادت للتداول عند مستوى مستقر.

وكانت المرة السابقة التي وصلت فيها الليرة التركية إلى انخفاض قياسي في 26 ديسمبر/كانون الأول عندما هوت إلى 18.844 أمام الدولار.

وفقدت العملة نحو 1% من قيمتها منذ بداية العام.

المصدر : رويترز