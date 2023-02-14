الدولار يقترب من أعلى مستوى في 5 أسابيع والذهب يتراجع

ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى في 5 أسابيع أمام العملات الرئيسية الأخرى اليوم الاثنين، إذ زاد المستثمرون من رهاناتهم على أن يواصل مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشديد السياسة النقدية لفترة أطول. بينما تراجعت أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية.

وهبط الجنيه الإسترليني، في حين هوى الين وسط توقعات بأن تعين غدا الحكومة اليابانية مسؤولا يدعم السياسة النقدية الحالية ليكون محافظا جديدا للبنك المركزي، وتراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي مع هبوط الأسهم الآسيوية وسط مخاوف بأن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لإبطاء النمو.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية -من بينها الين واليورو والإسترليني- 0.068% إلى 103.65 نقاط، وظل قريبا من مستوى الثلاثاء الماضي، الذي بلغ 103.96 نقاط، وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير/كانون الثاني.

وصعدت العملة الأميركية 0.6% إلى 132.20 ينّا.

خسر اليورو 0.09% مسجلا 1.06685 دولار بعدما لامس في وقت سابق مستوى 1.0656 للمرة الأولى منذ التاسع من يناير/كانون الثاني.

انخفض الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.20475 دولار.

تراجع الدولار الأسترالي 0.09% إلى 0.6912 دولار.

انخفض الدولار النيوزيلندي 0.11% إلى 0.6304 دولار.

الذهب يتراجع

في المقابل، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بصعود الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية غدا الثلاثاء، والتي قد تؤثر على خطط مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لمستقبل أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1863.38 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:53 بتوقيت غرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1876.90 دولارا.

ويعد الذهب أداة تحوط من التضخم، لكن تكلفة حيازته ترتفع عند رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وانخفضت الفضة في السوق الفورية 0.3% إلى 21.93 دولارا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 943.76 دولارا، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 1544.14 دولارا.

المصدر : رويترز