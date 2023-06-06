الدينار العراقي: كشف أسباب تقلباته غير المنضبطة

الباحثة شذى خليل*

المعنى الاقتصادي لسعر صرف الدولار إلى قيمة عملة دولة ما، وتحديداً الدولار الأمريكي ، فيما يتعلق بعملة أخرى. إنه يمثل السعر الذي يمكن من خلاله استبدال عملة بأخرى. تتقلب أسعار الصرف باستمرار بسبب عوامل مختلفة مثل العرض والطلب وأسعار الفائدة والظروف الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية والسياسات الحكومية. عندما يرتفع سعر صرف الدولار، فهذا يعني أن الدولار الأمريكي أقوى مقارنة بالعملة الأخرى ، والعكس صحيح. ولأسعار الصرف آثار كبيرة على التجارة الدولية، والسياحة ، والاستثمارات ، والاقتصاد العام للبلدان المشاركة في تبادل العملات.

يمكن وصف حالة الدينار العراقي اليوم بالتقلبات غير المنضبطة ، التي لا تخضع لإطار صرف محدد. على الرغم من أنها غير رسمية ، إلا أنها تُظهر حيوية غير رسمية. في جوهرها ، تلتزم بنظام التعويم النظيف ، حيث يحدد التفاعل بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي قيمته.

يعاني المواطن العراقي (الموظف) من هذه التذبذبات التي تجعل حياة المواطن على المحك والحيرة ، وعلى سبيل المثال، كان راتب الموظف العراقي يعادل نحو 411 دولارا أميركيا في شهر شباط ، عندما تعدى سعر الصرف حاجز 1700 دينار مقابل الدولار؛ وعند مقارنة الراتب ذاته بسعر الصرف قبل تلك التقلبات، يكون قد خسر نحو 250 ألف دينار من راتبه الشهري، وهو مبلغ غير قليل على مواطن يعيش على الراتب .

تحاول الحكومة العراقية السيطرة على الأسعار في الأسواق الموازية أي (السوق السوداء) حيث شهدت الأسواق التجارية تراجعا بسعر الصرف في الفترة الماضية، لكنها عادت للارتفاع مرة أخرى، وهو ما يشير إلى مشكلة اقتصادية لا تزال حاضرة في البلاد.

ومن أسباب هذا التذبذب الحوالات السوداء:

• أحد أسباب عدم استقرار سعر صرف الدولار في السوق العراقية وهي طريقة يتبعها تجار تتمثل في سحب الدولار من السوق وعدم شرائه من البنك المركزي بعد الضوابط الصارمة التي فرضها.

• تذهب تلك الأموال لتمويل تجارة هؤلاء التجار، وتخرج من العراق عبر الحقائب أو تُحوّل عبر مكاتب وشركات غير رسمية، ما تسبب في رفع قيمة الدولار في السوق وعدم استقراره.

• عدم إقرار الموازنة خلال (أيار) الماضي لسعر الصرف أيضا أثرت وبشكل كبير على اختلال التوازن ، وبدأ سعر الدولار في السوق يقترب من الاستقرار عند 1450 دينارا لكل دولار؛ كما عادت مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة إلى مستواها السابق عند 300 مليون دولار يوميا، قبل أن يرتفع سعر الصرف مرة أخرى.

ومن أهم آثار تقلبات سعر الصرف على الأفراد الذين يتقاضون راتباً وكيف تؤثر على مواردهم المالية ما يلي:

• القوة الشرائية: عندما يتقلب سعر الصرف، يمكن أن تتغير تكلفة السلع المستوردة. إذا زادت قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، فقد تصبح السلع المستوردة أرخص. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة القوة الشرائية للأفراد، ما يسمح لهم بشراء المزيد بنفس المبلغ من المال. وعلى العكس من ذلك، إذا ضعفت العملة المحلية، فقد تصبح السلع المستوردة أكثر تكلفة ، مما يقلل من القوة الشرائية.

• التضخم: التقلبات في أسعار الصرف يمكن أن تؤثر على معدلات التضخم. إذا ضعفت العملة المحلية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم مع زيادة تكلفة السلع المستوردة والمواد الخام. يؤدي التضخم إلى تآكل قيمة المال، مما يقلل من القوة الشرائية لرواتب الأفراد.

• تكلفة المعيشة: يمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الصرف على التكلفة الإجمالية للمعيشة. على سبيل المثال، العراق يعتمد بشدة على الواردات ، يمكن أن يؤدي ضعف العملة المحلية إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات المستوردة. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الضروريات الأساسية، مثل الغذاء والوقود والأدوية، مما يزيد من صعوبة إدارة نفقاتهم براتب ثابت.

• السفر والتحويلات المالية: قد يتأثر الأفراد الذين يتلقون تحويلات من الخارج أو يسافرون إلى دول أجنبية لغرض التجارة او السياحة، بشكل مباشر بتقلبات أسعار الصرف. إذا ضعفت العملة المحلية، فهذا يعني أنهم سيحصلون على أموال أقل عند تحويل العملات الأجنبية إلى العملة المحلية. يمكن أن يقلل هذا من مقدار الأموال المتاحة لديهم للإنفاق أو الادخار.

• الاستثمارات والمدخرات: يمكن أن تؤثر تقلبات أسعار الصرف على قيمة الاستثمارات والمدخرات المحتفظ بها بالعملات الأجنبية. إذا تعززت العملة المحلية، يمكن أن تزيد من قيمة هذه الأصول عند تحويلها إلى العملة المحلية. وعلى العكس من ذلك ، فإن ضعف العملة المحلية يمكن أن يقلل من قيمة الاستثمارات والمدخرات الأجنبية.

من المهم ملاحظة أن التأثير المحدد لتقلبات أسعار الصرف على الأفراد يمكن أن يختلف تبعًا لظروفهم الخاصة ، وطبيعة نفقاتهم ، والظروف الاقتصادية العامة لاقتصاد البلد ، التي تؤثر بشكل كبير على حياة المواطن العراقي.

ختاما، في الوقت الحاضر ، يشهد الدينار العراقي تقلبات غير متوقعة ، ويفتقر إلى نظام صرف محدد جيدًا. على الرغم من أنه غير رسمي ، إلا أنه يظهر درجة معينة من الديناميكية. في الواقع ، تعمل كعملة عائمة بحرية ، تلتزم بمبادئ العرض والطلب داخل سوق الصرف الأجنبي.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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