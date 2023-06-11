المغرب يستقبل 5.1 ملايين سائح منذ مطلع 2023

أعلن المغرب أمس الجمعة أنه استقبل 5.1 ملايين سائح خلال 5 أشهر الأولى من 2023، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من 2019، حسب ما أفاد به بيان لوزارة السياحة المغربية.

وأوضحت الوزارة أن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال مايو/أيار الماضي بلغ مليون سائح، بارتفاع نسبته 55%، مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2019.

ولفت البيان إلى أن عام 2019 يعد السنة المرجعية بالنسبة لقطاع السياحة، على اعتبار أن جائحة كورونا أثرت على ذلك القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تراجعت حركة السياحة الدولية إلى حد التوقف التام في معظم البلدان، في إطار تدابير الحد من انتشار الجائحة.

11 مليون سائح زاروا المغرب في 2022 (الفرنسية)

وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي، قالت الحكومة المغربية إن 11 مليون سائح زاروا البلاد خلال عام 2022 بكامله.

ويقول المغرب إن مخططه لإنعاش القطاع السياحي يتوقع تحقيق 26 مليون سائح سنويا حتى عام 2030.

وكانت السياحة من أكثر المجالات التي تضررت في البلاد بسبب جائحة كورونا، إذ قدمت الحكومة دعما ماديا أكثر من مرة للعاملين في هذا القطاع.

المصدر : وكالة الأناضول