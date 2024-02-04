المشهد الاقتصادي في العراق: السياسة النقدية والواردات وتحديات الميزانية

الباحثة شذى حليل*

في تقرير حديث مفصل عن الكتلة النقدية أصدره البنك المركزي العراقي، تقدم نظرة عامة ترتيبًا زمنيًا تقدمًا ملحوظًا في المشهد النقدي في البلاد. وبفحص البيانات من عام 2004 إلى عام 2023، تظهر سلسلة من الأسئلة، التي تلقي الضوء على الوضع الحالي للاقتصاد العراقي ومساره المحتمل.

الكتلة النقدية والتداعيات الاقتصادية

وشهد إصدار البنك المركزي العراقي للنقد تقلبات كبيرة على مر السنين. ومن 6 تريليونات دينار عراقي في عام 2004، ارتفع إجمالي العرض النقدي إلى 102 تريليون دينار عراقي بحلول نهاية عام 2023. وتثير هذه الزيادة الكبيرة تساؤلات حرجة حول ضرورة وعواقب مثل هذه الكتلة النقدية الهائلة.

الطلب مقابل الإصدار: يثير الارتفاع الكبير في الإصدار النقدي تساؤلات حول الحاجة الفعلية لمثل هذا العرض النقدي الكبير، خاصة أنه يتجاوز مضاعفة العرض النقدي من عام 2013 إلى عام 2023.

الاستخدام النقدي: على الرغم من زيادة الإصدار، هناك تباين في وتيرة التراكم النقدي في البنوك العراقية. إن فهم الأسباب الكامنة وراء هذا التناقض أمر بالغ الأهمية لتقييم كفاءة السياسات النقدية.

قدرة السحب: مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وإصدار سندات ذات فائدة عالية، هناك تساؤل حول قدرة البنك على سحب جزء من الكتلة النقدية، خاصة بالنظر إلى تأثيرها على التضخم وأسعار الصرف.

السياسات المستقبلية: مع استعداد البنك المركزي لموازنة 2024، لا تزال هناك أسئلة حول ما إذا كانت سياسة إصدار العملة النقدية ستستمر وكيف تتماشى مع أهداف سعر الصرف اليومي.

تداول العملة: يعد فحص مكان وجود العملة المصدرة – سواء اكتنزها الأفراد، أو تم تداولها في السوق غير الرسمية، أو تم حجبها من قبل كيانات تهدف إلى تقويض العملة – أمرًا ضروريًا للإدارة الاقتصادية الفعال

العلاقات التجارية مع تركيا:

ومع تحول التركيز إلى العلاقات التجارية، شهدت فاتورة الصادرات التركية إلى العراق انخفاضًا بنسبة 6٪، مما يشير إلى انخفاض القيمة الإجمالية للصادرات التركية إلى 11 مليار دولار في عام 2023. والجدير بالذكر أن الانخفاض لوحظ في المواد الغذائية والمواد المصنعة المختلفة، في حين أن الآلات والمعدات وشهدت معدات النقل، وكذلك الوقود، زيادات.

الأداء المالي لمصرف المنصور:

أظهر بنك المنصور نمواً كبيراً، مع زيادة بنسبة 143% في الإيرادات السنوية ونمو بنسبة 213% في صافي الأرباح في عام 2023. ويعزى هذا المسار الإيجابي إلى ملكية بنك قطر الوطني البالغة 54% وزيادة بنسبة 54% في إجمالي أصول البنك.

تزايد الطلب على وحدات تكييف الهواء:

وشهدت صادرات الصين من أجهزة تكييف الهواء إلى العراق ارتفاعا ملحوظا في الفترة من 2015 إلى 2023، حيث وصلت إلى 15.4 مليون وحدة بقيمة 4.6 مليار دولار. ويشكل هذا النمو، المدفوع بارتفاع درجات الحرارة والتوسع السكني، تحديات لنظام الكهرباء في العراق ويثير مخاوف بيئية.

عجز الموازنة الفيدرالية لعام 2023:

يكشف تحليل تفصيلي لموازنة العراق لعام 2023 عن عجز قدره 22 تريليون دينار تمت تغطيته جزئيا من الفائض من عام 2022. إذ من المتوقع تمويل العجز عن طريق الاقتراض في عام 2024، وفحص شامل للنفقات العامة والإيرادات والتنفيذ ويقدم هذا المعدل نظرة ثاقبة للتحديات المالية التي تواجهها الحكومة.

في الختام، يمثل المشهد الاقتصادي في العراق نسيجًا معقدًا من السياسات النقدية، وديناميكيات التجارة، وتحديات الميزانية. وستكون معالجة الأسئلة المطروحة وتنفيذ التدابير الاستراتيجية أمراً حاسماً لتوجيه اقتصاد البلاد نحو الاستقرار والنمو المستدام في السنوات المقبلة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

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