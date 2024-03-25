انتخابات إسطنبول حجر زاوية لسياسات تركيا المستقبلية

ترسم الانتخابات المحلية في تركيا ملامح مستقبل البلاد السياسي للسنوات المقبلة؛ فخسارة فصيل الرئيس مدينة إسطنبول قد تجعل رجب طيب أردوغان يضاعف سياساته القومية والشعبوية في الداخل والخارج.

إسطنبول – في الحادي والثلاثين من مارس، سيتوجه حوالي 58 مليون ناخب تركي مسجل إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية على مستوى البلاد لاختيار رؤساء البلديات لما يقرب من 4000 مدينة وبلدة صغيرة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من أعضاء مجالس المدن والمقاطعات وغيرهم من المسؤولين المحليين.

ويقول سونر كاغابتاي ، مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن، في تقرير نشره المعهد إنه لن يكون للنتيجة تأثير مباشر على حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. ومع ذلك، مع قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد، تعمل الانتخابات المحلية بمثابة مؤشر للسياسة الوطنية في تركيا، أي ما يعادل الانتخابات النصفية الأميركية.

وعلى هذا النحو، فإن الانتخابات ستساعد أردوغان على تقرير ما إذا كان يمكنه ببساطة البدء في تجاهل منافسيه في هذه المرحلة.

وفي الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو 2023، هزم معارضته، وهي تحالف من ستة أحزاب تغطي الطيف السياسي، بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي.

وقد رسخه هذا النصر على رأس السلطة في تركيا، وإذا تمكن من هزيمة المعارضة مرة أخرى في الحادي والثلاثين من مارس، فقد يستنتج أنه لم يعد لديه منافسون شرعيون.

إذا خسر إمام أوغلو، فمن المرجح أن يقوم الرئيس بتعديل حساباته السياسية وتوجيه تركيا في اتجاه مختلف

وهذا من شأنه أن يسمح له بدخول مرحلة بناء الإرث في حياته المهنية، أي حل المشاكل في الداخل (على سبيل المثال، من خلال متابعة “الانفتاح الكردي” أو الحوار مع المجتمع الكردي في البلاد) مع تبني دور أكثر أممية في السياسة الخارجية (على سبيل المثال، مواصلة تطوير علاقات أنقرة الأخيرة مع جيرانها مثل اليونان، ومتابعة إعادة ضبط محتملة مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بسوريا).

ومع ذلك، إذا فشل مرشحو الرئيس في انتزاع إسطنبول والمدن الرئيسية الأخرى من المعارضة، فمن المرجح أن يخرج أردوغان من الانتخابات وهو يشعر بالضعف السياسي.

وعلاوة على ذلك، إذا تغلب عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي هزم مرشح أردوغان في الانتخابات المحلية لعام 2019، على المرشح الحالي للرئيس مراد كوروم، فإن هذا من شأنه أن يدفعه إلى الصدارة السياسية باعتباره “السياسي النجم الذي يمكنه التغلب على أردوغان”.

ومن شأن مثل هذا التطور أن يصور إمام أوغلو كمنافس موثوق لأردوغان نفسه، مما يعزز زخم الكتلة المناهضة لأردوغان في البلاد. وفي مثل هذه الحالة، قد يهدف أردوغان إلى تعزيز قاعدته ومنع المعارضة من الصعود من خلال مضاعفة السياسات القومية/الشعبوية محليا ودوليا.

تسيطر المعارضة حاليا على المدن الثلاث الكبرى في تركيا؛ إسطنبول، وأنقرة، وإزمير. ومع ذلك، فإن إسطنبول هي الأكبر على الإطلاق، وتظل العاصمة الاقتصادية والمالية والثقافية للبلاد، لذا تبرز باعتبارها الجائزة الكبرى في السباق.

وإذا تمكن كوروم من استعادة هذه الجائزة من إمام أوغلو، فسوف يستنتج الناخبون أن أردوغان فاز في الانتخابات، حتى لو فشل مرشحوه في سباقات المدن الكبرى الأخرى.

وبدلاً من ذلك، إذا احتفظ إمام أوغلو بإسطنبول، فسيُنظر إليه على أنه هزم أردوغان بمفرده، مما يجعله منافسًا للرئيس. وفي الوقت الحالي، تظهر استطلاعات الرأي أن السباق متقارب بالنسبة للمدينة، حيث يتقدم إمام أوغلو على كوروم بفارق بسيط.

وبعيدًا عن أهميتها الرمزية لانتخابات الحادي والثلاثين من مارس، فإن لدى أردوغان مصلحة في الاستيلاء على إسطنبول لأسباب شخصية ومالية. فقد ولد ونشأ هناك، ودخل السياسة الوطنية في عام 1994 كعمدة للمدينة قبل أن يصبح رئيس وزراء تركيا في عام 2003 ورئيسا في عام 2014.

ويعتبر أردوغان إسطنبول “مدينته”، وجزءا أساسيا من “علامته التجارية”، وبالتالي فهو حريص على إخراجها من يد إمام أوغلو.

وتتمتع إسطنبول بثقل اقتصادي كبير بالنسبة للرئيس وتمثل المدينة ما يقرب من نصف القاعدة الضريبية في تركيا وحوالي ثلث ناتجها الاقتصادي، وهي عبارة عن آلة لكسب المال. فمشاريع البناء المحلية والعقارات والتجديد الحضري (على سبيل المثال، هدم المباني المعرضة للزلازل لبناء هياكل مقاومة للزلازل) تولد مبالغ كبيرة من المال، ويريد أردوغان جعل هذه الأموال متاحة لمؤيديه والشركات التي تدعمه، فالفوز بإسطنبول يعني كل شيء بالنسبة له.

إذا فاز إمام أوغلو على الرغم من المزايا المختلفة التي يتمتع بها أردوغان (على سبيل المثال، السيطرة شبه الكاملة على وسائل الإعلام)، فسوف ينكشف جناح الرئيس، وقد يشهد رئيس البلدية المعاد انتخابه صعودا صاروخيا.

وفي هذا السيناريو، سيكون الإجراء المضاد الذي سيلجأ إليه أردوغان هو الاستقطاب السياسي.

ولتحقيق هذه الغاية، ربما يطلق مناقشة حول دستور جديد يتضمن تعديل “القيم العائلية”، والذي يحدد الزواج حصرا باعتباره اتحادا بين رجل وامرأة من أجل حشد الناخبين اليمينيين.

وقد يخفض الدستور الجديد أيضًا عتبة الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى 40 في المئة، وهو ما يسهل على أردوغان تحقيقه أكثر من الأغلبية.

وكجزء من إستراتيجيته للفوز بمثل هذا الاستفتاء، فقد يتبنى أيضا تحولا صارما في السياسة الخارجية، مستفيدا من قضايا مثل المشاعر المعادية للغرب، والحرب في غزة، والعلاقات مع الولايات المتحدة لحشد الناخبين اليمينيين.

ومن المرجح أن يشبه هذا النهج السياسة التركية في الفترة 2013 – 2019 تقريبا، عندما أكد أردوغان على السياسات القومية/الشعبوية في الداخل والخارج.

ومع ذلك، إذا خسر إمام أوغلو، فمن المرجح أن يقوم الرئيس بتعديل حساباته السياسية وتوجيه تركيا في اتجاه مختلف.

إذا فشل مرشحو الرئيس في انتزاع إسطنبول والمدن الرئيسية الأخرى من المعارضة، فمن المرجح أن يخرج أردوغان من الانتخابات وهو يشعر بالضعف السياس

وبالنسبة للمبتدئين، فإن فوز كوروم من شأنه أن يوقف بشكل فعال مسيرة إمام أوغلو السياسية، ومن المرجح أن يضمن أنه لم يعد يشكل تهديدا للرئيس.

وعلاوة على ذلك، فإن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي سيخسر مصدرا رئيسيا للإيرادات وشبكات الزبائنية في إسطنبول، في حين أن العديد من عناصر حركة المعارضة الأوسع في البلاد سوف تتخلى ببساطة عن فكرة التصويت لصالح خروج أردوغان.

وبناءً على ذلك، سيخرج الرئيس من الانتخابات وهو يعتقد (عن حق) أنه ليس لديه أي معارضة قابلة للحياة تقريبًا ليقلق بشأنها، والاستثناء الملحوظ هو حزب الرفاه الجديد الإسلامي الصغير ولكن المتشدد، والذي يمكن أن يتحدى حزب العدالة والتنمية.

كما أن الفوز في إسطنبول سيسمح لأردوغان، الذي يحكم تركيا منذ عام 2003، بدخول مرحلة بناء الإرث في حياته المهنية. فهو يريد أن يتذكره الناس باعتباره رجل دولة محبوبا، وليس سياسيا مثيرا للاستقطاب، ومن خلال التصرف وفقًا لذلك بعد فوزه في إسطنبول، يمكن للرئيس أن يتجاوز الحروب الثقافية التي انخرط فيها غالبًا لتعبئة قاعدته، بل ويمكنه حتى أن يحتضن مجموعات متنوعة كثيرا ما كان يشيطنها في الماضي، مثل الناخبين العلمانيين واليساريين.

وإضافة إلى ذلك، قد يمكّنه هذا السيناريو من طرح حزمة تعديلات دستورية تمنحه فترات إضافية في منصبه. ولكن على عكس سيناريو “الخسارة تؤدي إلى الاستقطاب السياسي” الذي تم وصفه سابقًا، فإن أردوغان المنتصر قد يبني بدلاً من ذلك اجماعا انتخابيا أوسع من أجل تغيير الدستور، بما في ذلك التواصل مع المجتمع الكردي.

وفي الواقع، هنا تأتي المشكلة الكردية بعيدة المنال في تركيا، حيث من المرجح أن يتخذ أردوغان خطوات لمعالجة التحدي السياسي الأكبر الذي تواجهه البلاد في الوقت الحالي.

ونفذت أنقرة مؤخرا إستراتيجية ناجحة لمكافحة الإرهاب لهزيمة حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه إرهابيا.

وبعد أن كانت تتباهى بوجود الآلاف من المقاتلين المسلحين داخل تركيا، شهدت الجماعة قوتها المحلية تتضاءل إلى بضع مئات بفضل إستراتيجية الحكومة الناجحة في مكافحة الإرهاب. لكن الحل السياسي للمشكلة الكردية لم يأت بعد.

وفي هذه المرحلة، تقتصر مطالب الجماعات المؤيدة للأكراد على بعض حقوق اللغة الكردية (كما هو الحال في التعليم) والاعتراف برؤساء البلديات المنتخبين من حزب المساواة والديمقراطية الشعبية المؤيد للأكراد (المعروف أيضًا باسم حزب الديمقراطيين).

ومن المثير للاهتمام، أن حزب الديمقراطيين لن يدعم إمام أوغلو في الحادي والثلاثين من مارس، على عكس الانتخابات السابقة، حيث دعمت الأحزاب المؤيدة للأكراد سياسي حزب الشعب الجمهوري، وقرر بدلا من ذلك ترشيح مرشحه الخاص.

وقد يكلف هذا التطور إمام أوغلو السباق على منصب رئاسة البلدية من خلال استبعاد عدد كبير من الناخبين الأكراد (يقدر بنحو 10 في المئة من ناخبي المدينة) ومنح كوروم النصر.

وستكون للتقارب بين أردوغان والمجتمعات الكردية التي تدعم حزب الديمقراطيين تداعيات خارج حدود البلاد، خاصة في ضوء الإمكانية المتزايدة على ما يبدو للانسحاب الأميركي من سوريا.

ومنذ عام 2014، دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع قوات من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وهي فرع من حزب العمال الكردستاني، لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وعلى الرغم من أن وحدات حماية الشعب اندمجت في قوات سوريا الديمقراطية في عام 2015، إلا أن هذه الشراكة لا تزال تثير غضب أنقرة.

ومن المرجح أن تصبح علاقة واشنطن مع وحدات حماية الشعب أقل وضوحا، إن لم تكن تتوقف تماما عن الوجود، في حالة انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

وأيًا كانت الطريقة التي ستسير بها سياسة الولايات المتحدة في سوريا، فإن قضية وحدات حماية الشعب ستصبح أقل ضررًا على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا إذا وافق حزب العمال الكردستاني على حل نفسه ونزع سلاحه ثم الانسحاب من تركيا دون قيد أو شرط ردًا على الانفتاح الكردي من قبل أردوغان.

العرب