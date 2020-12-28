محنة الكهرباء تتواصل في العراق.. استيراد وشيك من تركيا وخطر انقطاعات كبيرة بعد تقليص إمدادات الغاز الإيراني

يبدأ العراق استيراد الكهرباء من تركيا الاثنين عبر خط سيلوبي-زاخو لمدة 11 شهرا، بالتزامن مع إعلانه تخفيض كميات الغاز الإيراني المصدر إليه لتوليد الطاقة بسبب عدم دفع الديون.

وينتظر أن تزود شركة “أكسا أكسن” لتجارة الطاقة العراق بنحو 150 ميغاوات من الكهرباء بعد منح هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا ترخيصا لها بهذا الشأن. وبموجب العقد المبرم مع الجانب العراقي سيبدأ تزويد العراق بالكهرباء اعتبارا من 28 ديسمبر/كانون الأول الحالي وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021.

ويأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة الكهرباء العراقية اليوم الأحد إن العاصمة بغداد ومدنا أخرى تواجه خطر انقطاعات كبيرة في الكهرباء بعد أن قلصت إيران صادرات الغاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، إن إيران قلصت صادرات الغاز إلى العراق لتصبح 5 ملايين متر مكعب من 50 مليون متر مكعب قبل أسبوعين بسبب ما تقول إنها مستحقات متأخرة، مشيرا إلى أنها أبلغت وزارة الكهرباء العراقية رسميا اليوم بعزمها تقليص الشحنات مجددا إلى 3 ملايين متر مكعب.

وقال المتحدث إن العراق فقد نحو 6550 ميغاوات من الكهرباء، مضيفا أن استهلاك العراق اليومي في ساعات الذروة الشتوية يبلغ نحو 19 ألف ميغاوات في حين لا يولّد البلد إلا نحو 11 ألف ميغاوات، ليعتمد على الواردات في سد الفجوة.

ومن المقرر أن يزور وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، بغداد يوم الثلاثاء لبحث المتأخرات مع نظيره العراقي، حسبما ذكر موسى.

وحثّ المتحدث وزارة المالية العراقية على تسوية الأمر مع إيران لتفادي انقطاع التيار الكهربائي في بغداد ومدن أخرى.

وكانت واشنطن مدّدت مرارا استثناء من العقوبات لـ90 أو 120 يوما بما يسمح لبغداد باستيراد الطاقة من إيران، لكنها اكتفت في نوفمبر/تشرين الثاني بتمديد لا يزيد على 45 يوما.

وتصرّ الولايات المتحدة على أن يعمل العراق الغني بالنفط، وثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، على تحقيق الاكتفاء الذاتي كشرط لإعفائه من العقوبات رغم مشترياته من الطاقة الإيرانية، لكن بغداد تجد صعوبة في تحقيق ذلك، لأسباب منها أسعار النفط المتدنية.

المصدر : وكالات