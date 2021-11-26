التحالف يعلن توجيه ضربات جوية جديدة لأهداف عسكرية في صنعاء

أعلن التحالف فجر اليوم الجمعة أنه شن ضربات جوية جديدة على أهداف عسكرية وصفها بالمشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف أن استهداف معسكر دار الرئاسة في صنعاء جاء استجابة لتهديد، وأنه تم بعد عملية استخبارية دقيقة.

وقال التحالف إنه رصد تحركات لنقل أسلحة نوعية بعد الاستهداف الأخير للمعسكر أمس الخميس.

من جهتها، ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن طيران التحالف نفذ الليلة الماضية غارتين على منطقة النهدين في العاصمة اليمنية، مشيرة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء القصف.

وأفادت القناة بأن طائرات التحالف نفذت أمس الخميس 13 غارة على أهداف في محافظة مأرب (شمال شرق)، وغارتين على صعدة (شمال)، وأخرى على الحديدة (غرب).

المصدر : الجزيرة + الأناضول + مواقع إلكترونية