انعكاس الحرب الروسية على أوكرانيا ؛ خلق تحالفات اقتصادية جديدة مع إسرائيل لتأمين الغاز.

الباحثة شذى خليل*

قبل أشهر، من الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأت الدول الأوروبية التفكير في بدائل للغاز الروسي، وكان الحديث في حينه عن التوجه الأوروبي للطاقة النظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، كجزء من التحرك العالمي لمواجهة أزمة المناخ.

ولكن بعد وقوع تلك الحرب ظهر حجم اعتماد الاتحاد الأوروبي الكبير على الغاز المستورد من روسيا، وحتى إذا تبنت دول التكتّل حزمة غير مسبوقة من العقوبات على روسيا، فهي تواصل تمويلها عبر مشترياتها من الطاقة التي لا تستطيع الاستغناء عنها على المدى القصير جدا، وتحاول دول الاتحاد الأوروبي بحث السبل الكفيلة لإيجاد بدائل عن الغاز الروسي حيث يهدد هذا الاعتماد اقتصادها الذي تسعى إلى تعزيزه بعدما واجه الصدمة التاريخية لوباء كوفيد-19.

أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو يتوقع أن تكون لها “عواقب وخيمة” لكنها لم تصل إلى حد الحظر الروسي على النفط أو الغاز في الوقت الحالي.

هل يمكن لأوروبا ان تعتمد تحديداً على إسرائيل، في احتياجاتها من الغاز الطبيعي كبديل للشراء من روسيا، حيث بدأت إسرائيل فى الاهتمام بطرح نفسها كمصدّر مركزي للغاز، فإسرائيل تقوم حالياً بتصدير الغاز إلى الشرق الأوسط، لكنها وجدت الحرب في أوكرانيا فرصة لتتحول إلى مصدر للغاز إلى أوروبا أيضاً.

يقول مسؤولو الصناعة في إسرائيل إن البلاد تسير على الطريق الصحيح في السنوات القليلة المقبلة لمضاعفة الإنتاج إلى حوالي 40 مليار متر مكعب من حوالي 20 مليار متر مكعب حيث توسع المشاريع الحالية وتجلب حقولًا جديدة عبر الإنترنت.

تغذي إسرائيل الان سوقها ومن خلال شبكة محلية من خطوط الأنابيب المصدرة إلى الدول المجاورة لها ، بينما يتم تخصيص جزء كبير من الغاز الإضافي لأوروبا.

خط ايست ميد

EastMed كان من المفترض أن ينقل مشروع خط أنابيب شرق البحر الأبيض المتوسط ​​(إيست ميد) الغاز إلى أوروبا من إسرائيل وقبرص عبر اليونان وإيطاليا باستخدام خط أنابيب تحت البحر يبلغ طوله 1180 ميلاً بسعة 10 مليارات متر مكعب في السنة.

قال بعض الباحثين ومنهم مايكل هراري ، من المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية والسفير الإسرائيلي السابق في قبرص “كانت أهمية هذا المشروع جيوستراتيجية إلى حد كبير لأنه قرّب إسرائيل واليونان وقبرص كثيرًا”.

“في ضوء سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لا يزال مستقبل مشروع EastMed مفتوحًا ولكنه غير مكتمل ، والأسوأ بدون استراتيجية لتطوير خط الأنابيب بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ على المدى الطويل” ، قالت مارتينا بيلوني ، الخبيرة المشاركة في الطاقة السياسة في معهد إسرائيل للسياسات العامة، اما تقرب تركيا من إسرائيل ، هو لخلق فرصة جديدة محتملة للغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بجانب هرتسوغ في أنقرة – إن بلاده تريد الحصول على الغاز من إسرائيل لاستهلاكها الخاص وإلى أوروبا”.

يقول المسؤولون الإسرائيليون إن خط الأنابيب تحت سطح البحر من حقل ليفياثان للغاز إلى تركيا يمكن أن يصل إلى حوالي 343 ميلاً بتكلفة حوالي 1.5 مليار دولار.

ويمكن لخط أنابيب تحت البحر بين إسرائيل وتركيا أن يعبر المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ، مما يخلق حواجز طرق محتملة لدولة تربطها علاقات عدائية تاريخية مع تركيا.

ويمكن التشغيل التجريبي الأول ، سائقي السيارات من ملئ سياراتهم بوقود جديد مصنوع من الميثانول والبنزين في أقل من عامين.

تريد إسرائيل الحفاظ على علاقات وثيقة مع قبرص ، التي تقود منتدى غاز شرق المتوسط ​​(EMGF) إلى جانب اليونان ومصر.

يقول هراري إنه على الرغم من جاذبية غاز شرق البحر الأبيض المتوسط ​​”واضحة وصالحة ، إلا أن الأحجام لا تكفي لتغطية أجزاء كبيرة من احتياجات أوروبا ولن يحدث ذلك خلال العام أو العامين المقبلين”.

وكما هو معروف شكل الغاز الطبيعي الروسي في العام الماضي حوالي 45 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عند 155 مليار متر مكعب وما يقرب من 40 في المائة من إجمالي استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​استهلاك الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي إلى 22٪ بحلول عام 2030 و 9٪ فقط بحلول عام 2050 قبل أن يتوقف تمامًا في النهاية.

قال ليور شيلات ، المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية ، خلال زيارة أخيرة لسفينة الحفر في حقل كاريش ، وهو حقل غاز يقع على بعد نحو 90 كيلومترا قبالة ساحل إسرائيل ومن المقرر أن يبدأ العمل في وقت لاحق من هذا العام. قال شيلات “في البداية ستكون كميات صغيرة وبطيئة مع زيادة طاقات الإنتاج والتسليم (الكميات) ستزيد”، وإن مثل هذه الاتفاقات عادة ما يتم التوصل إليها أولاً بين الحكومات ثم يتم الانتهاء من الصفقات في القطاع الخاص. وقال إن هذا من الناحية الواقعية من شأنه أن يساعد أوروبا في موعد لا يتجاوز 2024 ، من دون تحديد الدول أو المجموعات التي من المحتمل أن تشارك.

وان طريقة الامدادات ستتطلب اتفاقيات جديدة سياسية واقتصادية، من شأنها ان تغير السياسة الخارجية ومواقف بعض الدول. هنا اود الإشارة الى نقطة مهمة هي ” المصالح الاقتصادية وهي المحرك الرئيس للسياسات الدولية”، ستكشف عنها الفترة القادمة، ولكن أحد الخيارات هو التصدير إلى أوروبا عبر محطات التسييل في مصر ثم توجيهها شمالًا عبر خطوط الأنابيب التي هي في مراحل تخطيط مختلفة.

كما ستسمح منشأة الغاز الطبيعي المسال العائم (FLNG) التي تجري مناقشتها بالشحنات إلى أوروبا مباشرة من إسرائيل.

وتشير بعض التقارير ، لمستشارة الغاز جينا كوهين التي قدمتها إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مصر هي أسرع طريق إلى أوروبا ، وستوفر FLNG الاستقلال عن أي بلد عبور ، في حين أن خط الأنابيب المباشر سيوفر أرخص سعر للمستهلك النهائي ولكنه يستغرق وقتًا أطول في البناء.

وقال كوهين “يجب على إسرائيل أن تتصرف بأسرع ما يمكن لأن نافذة توقيع العقود لتصبح موردا كبيرا للغاز إلى أوروبا لن تفتح إلا لفترة محدودة”.

وقعت إسرائيل وقبرص واليونان بالفعل اتفاقية لبناء كابل طاقة تحت الماء يربط شبكات الكهرباء الخاصة بهم ويوفر طاقة احتياطية أثناء حالات الطوارئ، هذا سيساعد الغاز الإسرائيلي أوروبا على التنويع ، إلى جانب الإمداد من دول أخرى مثل الولايات المتحدة وقطر.

وتأتي إمدادات الغاز الإسرائيلية بشكل أساسي من حقلين أساسيين للغاز الطبيعي قبالة الساحل الغربي للبلاد: حقل تمار، الذي يحتوي على نحو 10.8 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وحقل ليفيثان، الذي يحتوي على 22 تريليون قدم مكعب- وهو يكفي لبقاء إسرائيل على مستواها الحالي من الإنفاق على الغاز لعقود ويمنحها فرصة أن تكون مصدراً.

لكن تظل الكميات التي تحتاجها أوروبا، خاصة في الشتاء، أكبر من إنتاج إسرائيل، ولكن مع التوجه الأوروبي بتنويع مصادر الطاقة بإمكان إسرائيل أن تكون أحد موردي الغاز إلى أوروبا، مع عدة دول أخرى خلال الفترة المقبلة.

ختاما اكدت بعض المصادر أن الاتحاد الأوروبي قرر شراء الغاز من إسرائيل في إطار استراتيجيته الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه يتوقع أن تشرع إسرائيل بالفعل في تصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر في الشتاء المقبل.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية