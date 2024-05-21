الصدمات الاقتصادية: الأثر البعيد المدى لوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي

الباحثة شذى خليل*

وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المفاجئة في حادث تحطم طائرة هليكوبتر لها آثار عميقة على الاقتصاد الإيراني، والاستقرار الإقليمي، والأسواق العالمية. وبينما تتصارع الأمة مع التداعيات السياسية المباشرة، أصبحت التداعيات الاقتصادية واضحة بشكل متزايد. يستكشف هذا المقال الآثار الاقتصادية المحتملة لوفاة رئيسي على إيران والمنطقة على نطاق أوسع.

عدم اليقين الاقتصادي الفوري ، ومن المرجح أن تؤدي الفترة التي تعقب وفاة الرئيس رئيسي مباشرة إلى خلق قدر كبير من عدم اليقين في السوق. تتفاعل الأسواق المالية بسرعة مع عدم الاستقرار السياسي، وإيران ليست استثناءً. وقد يواجه الريال الإيراني، الذي يتعرض بالفعل لضغوط شديدة بسبب ارتفاع التضخم وسوء الإدارة الاقتصادية، المزيد من الانخفاض في قيمة العملة. وقد يؤدي هذا التخفيض إلى زيادة تكلفة الواردات، وتفاقم التضخم، وتقليل القوة الشرائية للإيرانيين العاديين، مما يؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية الحالية.

ثقة المستثمر ومن المتوقع أن تتأثر ثقة المستثمرين، على المستويين المحلي والدولي. إن عدم اليقين بشأن مستقبل إيران السياسي واحتمال زيادة الصراع الداخلي قد يعيق الاستثمار الأجنبي والمحلي. وقد يؤدي ذلك إلى تعطيل أو حتى عكس أي جهود انتعاش اقتصادي ناشئة، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من العقوبات وسوء الإدارة.

الاستمرارية والتغيير وتشير القيادة المؤقتة لمحمد مخبر، المعروف بعلاقاته مع الحرس الثوري الإسلامي، إلى أنه ستكون هناك استمرارية في السياسات الاقتصادية. ومع ذلك، فإن افتقار مخبر إلى شخصية عامة قوية والتحديات المحتملة في الحفاظ على نفس مستوى السيطرة مثل رئيسي يمكن أن يؤدي إلى شلل السياسات أو الإدارة الاقتصادية غير المتسقة.

التأثير على الإصلاحات ومن المرجح أن يتم تعليق أي إصلاحات اقتصادية بدأت في عهد رئيسي أو تواجه تأخيرًا. وقد تتم إعادة النظر في المشاريع الرئيسية والاستثمارات الأجنبية والاتفاقيات الاقتصادية أو إيقافها تماماً عندما تعيد القيادة الجديدة تقييم الأولويات. وقد يؤدي هذا الركود إلى عرقلة القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، مما يزيد من تأخير التقدم الاقتصادي في إيران.

العقوبات والعلاقات الدولية وقد تؤثر وفاة رئيسي على مفاوضات إيران الجارية بشأن برنامجها النووي. ومن الممكن أن يؤدي التحول في القيادة إلى تغيير لهجة واتجاه هذه المفاوضات، وهو ما يؤثر بدوره على نظام العقوبات الاقتصادية في البلاد. وإذا تبنت القيادة الجديدة موقفاً أكثر تشدداً، فقد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات مطولة، مما يزيد من عزلة إيران اقتصادياً ويحد من وصولها إلى الأسواق الدولية.

التوترات الإقليمية ومن الممكن أن تؤدي التوترات الإقليمية المتزايدة، وخاصة مع إسرائيل والمملكة العربية السعودية، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر. وأي تصعيد يمكن أن يعطل طرق التجارة، خاصة عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لشحنات النفط العالمية. وقد تؤدي مثل هذه الاضطرابات إلى تقلبات في أسعار النفط العالمية، مما يؤثر على الأسواق والاقتصادات العالمية التي تعتمد على واردات الطاقة.

الظروف الاقتصادية المحلية التضخم وانخفاض قيمة العملة وتواجه إيران بالفعل معدل تضخم يتجاوز 50%، ومن المرجح أن يؤدي فقدان القيادة السياسية إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي. ومن الممكن أن يحدث المزيد من الانخفاض في قيمة الريال مع تراجع الثقة في قدرة الحكومة على إدارة الاقتصاد. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة تكاليف المعيشة للإيرانيين العاديين وزيادة السخط العام.

العمالة والاستقرار الاجتماعي غالبًا ما يُترجم عدم الاستقرار الاقتصادي إلى ارتفاع معدلات البطالة حيث تكافح الشركات للعمل في ظل ظروف غير مؤكدة. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى اضطرابات اجتماعية أكبر. إن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي مع إدارة الاقتصاد المتعثر سوف تتعرض لاختبار شديد.

الآفاق الاقتصادية طويلة المدى التوجه الاقتصادي الاستراتيجي على المدى الطويل، قد تؤدي وفاة رئيسي إما إلى فتح الباب أمام سياسات اقتصادية جديدة أو تعزيز المسار الحالي للإدارة الاقتصادية. وإذا تبنت القيادة المؤقتة أو الإدارة الدائمة اللاحقة سياسات اقتصادية أكثر تقدمية، فمن الممكن أن تكون هناك إمكانية للانتعاش والنمو التدريجي. وعلى العكس من ذلك، فإن استمرار السياسات المتشددة قد يؤدي إلى تعميق مشاكل إيران الاقتصادية وزيادة عزلتها عن الاقتصاد العالمي.

الاستثمار والتجارة الخارجية تعتمد جاذبية إيران كوجهة للاستثمار الأجنبي على الاستقرار السياسي ووضوح السياسة الاقتصادية. ومن الممكن أن تؤدي حالة عدم اليقين الحالية إلى ردع المستثمرين الأجانب، وخاصة في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز، حيث يعد الاستقرار على المدى الطويل ضروريا للاستثمار. ومن شأن انخفاض الاستثمار الأجنبي أن يحد من قدرة إيران على تحديث بنيتها التحتية وتعزيز إمكاناتها الاقتصادية.

الآثار الاقتصادية العالمية ، أسواق النفط باعتبارها واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، يؤثر الاستقرار السياسي في إيران بشكل كبير على أسواق النفط العالمية. أي خلل في يمكن أن تؤدي قدرات إنتاج النفط الإيراني أو تصديره إلى تقلبات في أسعار النفط العالمية. وهذا بدوره يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط.

العلاقات التجارية تؤثر سياسات إيران الاقتصادية واستقرارها أيضًا على علاقاتها التجارية مع الشركاء الرئيسيين، بما في ذلك الصين وروسيا والدول الأوروبية. ويمكن أن يكون للاضطرابات في هذه العلاقات بسبب التغيرات السياسية آثار اقتصادية أوسع نطاقا، مما يؤثر على ديناميكيات التجارة العالمية والتوازنات الاقتصادية الإقليمية.

ختاما تؤدي وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى فترة من عدم اليقين الاقتصادي وعدم الاستقرار المحتمل لإيران. وتشمل التأثيرات المباشرة تقلبات السوق، وتشكك المستثمرين، والتأخير المحتمل في الإصلاحات الاقتصادية. على المدى الطويل، سيكون اتجاه السياسات الاقتصادية الإيرانية في ظل القيادة الجديدة حاسما في تحديد ما إذا كانت البلاد قادرة على التغلب على تحدياتها الاقتصادية أو الغرق بشكل أعمق في العزلة والمصاعب الاقتصادية. وسوف يراقب الاقتصاد العالمي، وخاصة أسواق الطاقة، هذه التطورات عن كثب، حيث تمتد التداعيات المترتبة على المسار السياسي والاقتصادي في إيران إلى ما هو أبعد من حدودها.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية