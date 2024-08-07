من أجل الحفاظ على الثورة والدولة … ايران لا تسعى إلى الحرب

معمر فيصل خولي

لأول مرة منذ عقود لم يشعر صانع القرار السياسي في إيران بالحرج الشديد كالذي شعر به في الوقت الراهن، حتى مقتل قاسم سليماني في بغداد في كانون الأول/ يناير عام2020م، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لم يضعها في هذا الموقف المحرج.

جاء هذا الحرج مع فجر يوم الاربعاء 31 تموز/يوليو الفائت، حينما اقدمت اسرائيل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية”حماس” اسماعيل هنية في طهران ،في هذا الاغتيال، رأت القيادة الإيرانية وحلفاؤها وخاصة حزب الله اللبناني أنه يمثل مساسًا مباشرًا بالسيادة الإيرانية وأمنها القومي وهيبتها وشرفها.

مما لاشك فيه ، أن الاغتيال احرج القيادة الإيرانية وجعلها مضطرة أو مجبرة على الرد القوي عليهل لكن من دون أن يقود ذلك إلى حرب مفتوحة وواسعة مع إسرائيل وذلك للعوامل التالية:

أولا: الوضع الداخلي في إيران: إذ تعيش إيران صعوبات اقتصادية واجتماعية وانعدام للحريات السياسية – فهي أشبه بالصعوبات التي كان يعيشها العراق قبيل العدوان الأمريكي عليه في آذار/مارس عام 2003م، لا تمكنها من خوض غمار حرب إقليمية.

ثانيًا: حلفاء إيران من غير الدول: على الرغم من إقامة إيران شبكة عسكرية من الحلفاء في لبنان والعراق واليمن، فإن الذهاب إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل وحلفائها، ترى إيران من الصعوبة بمكان التعويل على قدرات حلفائها العسكرية، فهي متواضعة إذا ما قورنت بقدرات الطرف الآخر من الحرب. أضف إلى ذلك بأن اسرائيل ستعتمد في حربها ضد حلفاء إيران سياسة الأرض المحروقة بمعنى تدمير كل مرافق الدولة الحيوية.

ثالثًا: العامل الدولي: يدرك صانع القرار السياسي في إيران بشكل عميق أن الحرب المباشرة مع إسرائيل يعني أن علىها أن تواجه أيضُا الغرب بشقيه الأوروبي والأطلسي وما يمتلك هذا الغرب من تفوق عسكري وتقني يفوق بكثير ما تمتلكه إيران، إضافة إلى ذلك أن إيران ليس بوسعها في الحرب الاعتماد على روسيا والصين فهي ليست حربهما، وربما يقتصر الدور الروسي والصيني في تقديم الدعم العسكري لها لكن دون دخول في الحرب بشكل مباشر، وهذا الدعم لا يكف في مواحهة الترسانة العسكرية الإسرائيلية والغربية.

رابعًا: الدول الإقليمية: يدرك صانع القرار السياسي في إيران أن انفتاحه الإقليمي خلال الفترة الماضية على بعض الدول العربية المؤثرة كالمملكة العربية السعودية وغياب التوتر عن علاقاتهم مع مصر وتركيا قد يذهب أدراج الرياح حال التصعيد غير المحسوب مع إسرائيل نظرا لتداعياته الخطيرة على الأمن الإقليمي وحالة عدم اليقين الكارثية التي يسببها.

خامسا : الحفاظ على الثورة والدولة: يدرك صانع القرار السياسي في إيران من أجل الحفاظ على الثورة والدولة والنفوذ والتأثير الإقليميين” اليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان” التي حققها خلال وخاصة في السنوات السابقة والتي جعلت منها دولة عظمى على المستوى الإقليمي، فمن أجل الحفاظ على تلك المكانة، ينبغي على إيران تجنب الحرب المباشرة مع إسرائيل، لاسيما وأن الأخيرة تتحين الفرصة لإشعالها.

خلاصة القول ترغب إيران في الرد على اغتيال إسماعيل هنية لاعتبارات تتعلق بها، لكنها لا تطمح في قيام حرب مفتوحة مع إسرائيل، فالهدف من الرد هو إعادة الاعتبار لمفهوم الردع المتبادل، والعودة مجددا لقواعد الاشتباك السابقة، والهدف الأهم هو الحفاظ على صورة إيران كقوة إقليمية في بيئة الشرق الأوسط.

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجة