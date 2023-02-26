توسع روسيا في السوق الإفريقية؛ نهج متعدد الأوجه لمواجهة العقوبات وهيمنة الدولار

الباحثة شذى خليل*

تسعى روسيا لتوسيع نفوذها الاقتصادي في السوق الإفريقية منذ عدة سنوات كوسيلة لمواجهة العقوبات وهيمنة الدولار.

لطالما كانت القارة الأفريقية هدفًا جذابًا لروسيا ، نظرًا لمواردها الطبيعية الهائلة وسوقها الاستهلاكي المتنامي. وفي السنوات الأخيرة ، كثفت روسيا من جهودها لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع الدول الأفريقية ، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي الطاقة والتعدين.

التوسع الروسي في القارة السمراء بسبب ضغوط تواجهها روسيا من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

استهدفت هذه العقوبات قطاعي الطاقة والمال في روسيا ، مما زاد من صعوبة وصول الشركات الروسية إلى الأسواق والتمويل الدوليين.

كان استخدام الدولار في المعاملات الدولية أيضًا تحديًا كبيرًا لروسيا ، نظرًا لإمكانية قيام السلطات الأمريكية باستخدام سيطرتها على النظام المالي العالمي لتقييد وصول روسيا إلى الدولار.

في مواجهة تلك التحديات، اتخذت روسيا استراتيجية في بناء شراكات مع البلدان الأفريقية ، لا سيما تلك التي لديها موارد طبيعية كبيرة ، للمساعدة في تنمية اقتصاداتها والوصول إلى السلع الأساسية.

يعد التعاون في مجال الطاقة أحد الطرق الرئيسة التي سعت بها روسيا لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا، حيث تعد روسيا واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز في العالم، وقد سعت إلى الاستفادة من خبراتها في هذه المجالات لإقامة شراكات مع الدول الإفريقية.

كانت روسيا نشطة بشكل خاص في شمال إفريقيا ، حيث وقعت صفقات للتنقيب عن النفط والغاز في دول مثل مصر وليبيا والجزائر.

تستثمر روسيا أيضًا بكثافة في قطاع التعدين في إفريقيا، حيث تسعى شركات التعدين في البلاد إلى الاستحواذ على حصص في المناجم الإفريقية ، لا سيما تلك التي تنتج سلعًا أساسية مثل النحاس والكوبالت والبلاتين. شاركت شركات التعدين الروسية أيضًا في تطوير مناجم جديدة في إفريقيا ، مع التركيز بشكل خاص على دول مثل زيمبابوي وجنوب إفريقيا.

بالإضافة إلى الطاقة والتعدين ، تسعى روسيا أيضًا إلى توسيع وجودها في قطاعات أخرى من الاقتصاد الإفريقي ، مثل البنية التحتية والزراعة. وبناء محطات الطاقة والسكك الحديدية والموانئ.

تعمل روسيا أيضًا على زيادة صادراتها الزراعية إلى إفريقيا ، مع التركيز بشكل خاص على الحبوب والقمح.

والأهم هو تقديم التمويل والخبرة الفنية الروسية لإفريقيا، عكس الدول الغربية ، التي غالبًا ما تفرض شروطًا صارمة على قروضها ومساعداتها.

كانت روسيا أكثر استعدادًا لتقديم تمويل ودعم مرنين للدول الإفريقية.

سعت روسيا أيضًا إلى الاستفادة من علاقاتها السياسية مع الدول الإفريقية لتعميق علاقاتها الاقتصادية. تتمتع البلاد بتاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول الإفريقية ، يعود تاريخها إلى الحقبة السوفيتية. تعمل روسيا للبناء على هذه العلاقات من خلال تقديم المساعدة العسكرية والأمنية للدول الإفريقية ، مما ساعد على بناء الثقة وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

اندفاع روسيا إلى إفريقيا هو المنافسة المتزايدة على النفوذ في القارة.

كانت الصين واحدة من أكثر اللاعبين نشاطا في إفريقيا في السنوات الأخيرة ، حيث استثمرت بكثافة في البنية التحتية والموارد الطبيعية في جميع أنحاء القارة. في حين تسعى الولايات المتحدة وأوروبا أيضًا إلى تعميق علاقاتهما الاقتصادية مع إفريقيا ، وذلك جزئيًا لمواجهة نفوذ الصين المتنامي. اعتبر الكثيرون اندفاع روسيا نحو إفريقيا وسيلة للتنافس مع الصين واللاعبين الآخرين في المنطقة.

ورغم كل جهود روسيا لتعميق علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا إلا انها لا تخلو من التحديات.

ومن أكبر التحديات التي تواجه روسيا قضية الفساد في العديد من البلدان الإفريقية. ويمكن للفساد أن يجعل من الصعب على الشركات الروسية القيام بأعمال تجارية في إفريقيا ، ويمكن أن يزيد أيضًا من مخاطر عدم الاستقرار السياسي والصراع.

التحدي الآخر لروسيا هو مسألة القدرة على تحمل الديون في العديد من البلدان الإفريقية. حيث تحمل العديد من البلدان الإفريقية ديونًا كبيرة في السنوات الأخيرة لتمويل مشاريع البنية التحتية ، وهناك خطر من أن يصبح هذا الدين غير مستدام في المستقبل ، مما يشكل خطرًا على استثمارات روسيا في المنطقة.

أخيرًا ، من المرجح أن يواجه اندفاع روسيا نحو إفريقيا منافسة من لاعبين آخرين ، مثل الصين ، التي كانت واحدة من أكثر اللاعبين نشاطًا في إفريقيا في السنوات الأخيرة. تسعى الولايات المتحدة وأوروبا أيضًا إلى تعميق علاقاتهما الاقتصادية مع إفريقيا ، وذلك جزئيًا لمواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة. ونتيجة لذلك ، ستحتاج روسيا إلى مواصلة تطوير شراكاتها مع البلدان الإفريقية وتقديم تمويل مرن وخبرة فنية من أجل المنافسة الفعالة في المنطقة.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية