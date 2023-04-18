اقتصاد المعرفة ودوره في تحقيق التنمية المستدامة

الباحثة شذى خليل*

يمثل اقتصاد المعرفة نتيجة مترتبة عن التراكم الهائل للمعارف المكتسبة من توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال بمختلف أشكالها، سواء بالنسبة للأفراد أو المنظمات والدول، يعتمد اقتصاد الدول النامية على قطاعي الزراعة والصناعة، أما الدول الناشئة فيعتمد اقتصادها على قطاعي الصناعة والخدمات، ويعتمد اقتصاد الدول المتقدمة على قطاع الخدمات، ويتكون الاقتصاد في معظم الدول من هذه القطاعات الثلاثة الهامة في النشاط الاقتصادي، ولكن بنسب تختلف حسب ثروة الدولة. ومن الأمثلة على أنشطة اقتصاد المعرفة الدعم التقني والاستشارة والبحث.

في عصر المعلومات، اتجه الاقتصاد العالمي نحو اقتصاد المعرفة، ما حفز أفضل المقدرات الاقتصادية للدول. وقد خلقت العوامل المبنية على المعرفة اقتصادًا عالمًا مترابطًا، إذ تعد مصادر المعرفة (مثل الخبرات البشرية وأسرار التجارة) هامة اقتصاديًا وذات دور أساسي للنمو الاقتصادي.

ويمتاز اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة لاعتماده على المعلومات كمورد بدلا من الموارد الطبيعية، وكذا بقدرته على تعميم وانتشار المنافع المترتبة عن استخدامه، وبالتالي فهو يمثل حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة التي أصبحت مطلبا ملحا للخروج من الأزمة التي تسببت بها التنمية غير المتوازنة، والتي أثرت على نواحي عديدة من مظاهر الحياة على هذا الكوكب.

تشير التنمية المستدامة إلى التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة. في هذا السياق، يمكن لاقتصاد المعرفة أن يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.

اقتصاد المعرفة مدفوع بالابتكار، والابتكار ضروري للتنمية المستدامة. الابتكار هو عملية تطوير الأفكار والمنتجات والخدمات الجديدة التي تلبي احتياجات المجتمع بطريقة أكثر كفاءة واستدامة. يوفر اقتصاد المعرفة بيئة تعزز الابتكار من خلال تشجيع الإبداع والتعاون وتبادل المعرفة والأفكار. وهذا بدوره يؤدي إلى تطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة يمكن أن تساعد في مواجهة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، مثل تغير المناخ والفقر وعدم المساواة.

إحدى الطرق التي يمكن لاقتصاد المعرفة أن يساهم بها في التنمية المستدامة هي من خلال خلق وظائف عالية الجودة.

في الاقتصاد القائم على المعرفة، يكون الطلب على العمال المهرة مرتفعًا، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأجور وتحسين ظروف العمل. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى قدر أكبر من العدالة الاجتماعية عن طريق الحد من الفقر وزيادة الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاقتصاد المعرفة أن يساعد في خلق وظائف أكثر استدامة بيئيًا من خلال تعزيز تطوير التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة.

هناك طريقة أخرى يمكن أن يساهم بها اقتصاد المعرفة في التنمية المستدامة وهي تعزيز النمو الاقتصادي. إذ يتسم اقتصاد المعرفة بمستويات عالية من الإنتاجية ، مما قد يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي والازدهار. وهذا بدوره يمكن أن يوفر الموارد اللازمة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لاقتصاد المعرفة أن يساعد في تعزيز التجارة والاستثمار ، مما قد يؤدي إلى زيادة التكامل الاقتصادي والتعاون بين الدول.

يمكن لاقتصاد المعرفة أن يساهم في التنمية المستدامة من خلال تعزيز الاستدامة البيئية. إذ يعتمد اقتصاد المعرفة على الاستخدام الفعال للموارد ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل النفايات وتقليل التأثير البيئي للنشاط الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لاقتصاد المعرفة أن يعزز تطوير التقنيات التي يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير تغير المناخ وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

على الرغم من الفوائد المحتملة لاقتصاد المعرفة ، هناك بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة. يتمثل أحد التحديات الرئيسة في ضمان توزيع فوائد اقتصاد المعرفة بشكل عادل. في كثير من الحالات ، تتركز فوائد اقتصاد المعرفة في عدد قليل من القطاعات أو المناطق ، مما قد يؤدي إلى عدم المساواة والاستبعاد. ولمعالجة ذلك ، يجب وضع سياسات لضمان وصول كل فرد إلى منافع اقتصاد المعرفة ، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو الاقتصادي.

التحدي الآخر هو ضمان أن يكون اقتصاد المعرفة مستدامًا بيئيًا. في حين أن اقتصاد المعرفة يمكن أن يعزز تطوير التقنيات الخضراء ومصادر الطاقة المتجددة ، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الاستهلاك والهدر إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح. ولمعالجة هذا الأمر ، يجب وضع سياسات لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين ، وللتشجيع على تطوير تقنيات صديقة للبيئة.

في الختام ، هل يمكن لاقتصاد المعرفة أن يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. ومع ذلك ، لتحقيق إمكانات اقتصاد المعرفة بالكامل ، من المهم مواجهة التحديات وضمان حصول الجميع على فوائده. وهذا يتطلب جهودًا منسقة من قبل الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتعزيز السياسات والممارسات المسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا ، والتي تعزز التوزيع العادل لفوائد اقتصاد المعرفة. من خلال القيام بذلك ، يمكننا خلق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع. من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية. ومع ذلك ، لتحقيق إمكانات اقتصاد المعرفة بالكامل ، من المهم مواجهة التحديات وضمان حصول الجميع على فوائده. وهذا يتطلب جهودًا منسقة من قبل الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتعزيز السياسات والممارسات المسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا ، والتي تعزز التوزيع العادل لفوائد اقتصاد المعرفة. من خلال القيام بذلك ، يمكننا خلق مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية