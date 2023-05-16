تأثير الصراع في السودان على الصناعات الاستهلاكية الأميركية والعالمية

الباحثة شذى خليل*

للصراع في السودان أثر بالغ على الشركات الدولية المصنعة للسلع الاستهلاكية الساعية إلى الدخول في سباق لتعزيز إمدادات الصمغ العربي، إذ يعد مكونا رئيسا للمشروبات الغازية ومستحضرات التجميل والحلوى.

إن حوالي 80 في المئة من إمدادات العالم من الصمغ العربي، والذي يستخرج من أشجار الأكاسيا في منطقة “الساحل الإفريقي” وهي منطقة سافانا شبه قاحلة استوائية وهو حزام له طابع بيئي متجانس تحده الصحراء الكبرى من الجنوب في أفريقيا. ويعتبر في الكثير من الخواص المرحلة الانتقالية من الصحراء الكبرى شمالا إلى المنطقة الأكثر خصوبة جنوبا، والتي عرفت تاريخيا باسم بلاد السودان، حيث يدور قتال بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ويعمل في هذا القطاع أكثر من 5 ملايين شخص في 13 ولاية مختلفة. ويغطي حزام الصمغ العربي في السودان مساحة 500 ألف كيلومتر مربع.

من الواضح أن الصمغ العربي السوداني يلعب دوراً حيوياً في السوق العالمية ، والجهود جارية لتأمين مصادر بديلة. ومع ذلك ، فإن الخصائص الفريدة والجودة للصمغ العربي السوداني تجعله الخيار المفضل للعديد من الشركات المصنعة. ويؤكد الصراع في السودان على أهمية سلاسل التوريد المستقرة والحاجة إلى التعاون الدولي لضمان توافر الموارد الأساسية مثل الصمغ العربي، مما أثار هذا الصراع المستمر في السودان سباقًا بين مصنعي السلع الاستهلاكية الدوليين لتأمين إمدادات الصمغ العربي ، وهو منتج مرغوب فيه للغاية ومكون أساسي في عناصر مختلفة مثل المشروبات الغازية والحلوى ومستحضرات التجميل، مما خلق مخاوف لشركات مثل “كوكا كولا & بيبسي كولا” التي تعتمد بشكل كبير على المنتج. ونتيجة لذلك، قامت هذه الشركات بتخزين الصمغ العربي لضمان إمدادات ثابتة وتجنب الأزمات المحتملة.

إن مدة الصراع يمكن أن يكون لها تداعيات على السلع المصنعة الشعبية، إذ حذر ريتشارد فينيجان ، مدير المشتريات في Kerry Group ، من تداعيات خطرة ستؤثر على الصناعات بشكل عام فيما إذا استمر هذا الصراع ، ويقدر أن المخزونات الحالية من الصمغ العربي ستستمر لمدة خمسة إلى ستة أشهر. ويتفق خبراء الصناعة الآخرون ، مثل Martin Bergkamp من المورد الهولندي Voga Jam ، مع هذا التقييم. بينما تدعي بعض الشركات أن لديها مخزونًا وفيرًا ، فإن الوضع غير المؤكد في السودان يعيق الاتصال ويفرض تحديات على تجديد الإمدادات.

يمتد تأثير الصراع إلى ما وراء ندرة الصمغ العربي، ويقول محمد النور ، مدير شركة الصمغ العربي في الولايات المتحدة ، إن الحصول على كميات إضافية من الصمغ العربي من المناطق الريفية السودانية أصبح شبه مستحيل بسبب الاضطرابات وإغلاق الطرق. حيث يؤثر هذا الاضطراب في تجارة الصمغ العربي ، في حين يبدي جينش دوشي ، العضو المنتدب لشركة Vijay Bros. Imports ، أسفه من الصراع الذي يواجهه الموردون في تأمين الموارد الضرورية، ويذكر أنه لا يوجد لدى المشترين أو البائعين أي فكرة عن موعد عودة الأمور إلى طبيعتها.

يوضح Jam Sudan ، وهو مورد سويدي ، أن البدو السودانيين يستخرجون الصمغ العربي من أشجار الأكاسيا ، والتي تتم معالجتها وتعبئتها في جميع أنحاء البلاد. وتمثل هذه العلكة مصدرًا مهمًا لكسب الرزق لآلاف الأشخاص ، حيث يبلغ سعر الطن الواحد حوالي 3000 دولار أمريكي. بينما يوجد صمغ أرخص وأقل جودة خارج السودان ، فإن الصمغ العربي المفضل يقتصر على أشجار الأكاسيا الموجودة في السودان وجنوب السودان وتشاد.

استجابة للأزمة ، يبحث بعض مشتري الصمغ العربي عن مصادر بديلة خارج السودان. ويكشف الوليد علي ، مالك شركة AGB Innovations Ltd. ، وهي شركة تصدير ، أن عملائه يبحثون بنشاط عن بلدان أخرى لتلبية احتياجاتهم من الصمغ العربي.

على الصعيد السياسي والاقتصادي، تمتد تداعيات الصراع إلى ما هو أبعد من صناعة الصمغ العربي. حيث تأثر الوضع العام في السودان بشدة من جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وتعاني البلاد منذ فترة طويلة من أزمة اقتصادية خانقة تميزت بتراجع الإنتاج الزراعي بسبب السياسات الحكومية غير المحفزة وارتفاع أسعار الوقود، مع انتشار النزاع المسلح إلى مناطق أخرى مثل كردفان ودارفور ، وتتزايد المخاوف بشأن الآثار السلبية على محصول الصمغ العربي.

في الختام ، كان للصراع المستمر في السودان تداعيات كبيرة على صناعة المشروبات الغازية الأمريكية والقطاعات الأخرى التي تعتمد على الصمغ العربي كمكون رئيسي. مع كون السودان المنتج الرئيسي للصمغ العربي على مستوى العالم ، حيث أدى الاضطراب في منطقة الساحل في البلاد ، حيث تنمو أشجار الأكاسيا ، إلى مخاوف بشأن توافر هذا المكون الأساسي في المستقبل. اتخذت الشركات الكبرى ، تدابير استباقية من خلال تخزين الصمغ العربي لضمان استمرار العرض وتجنب الأزمات المحتملة.

في ضوء هذه التحديات، من الضروري لأصحاب الشركات مراقبة الوضع في السودان عن كثب واستكشاف حلول مستدامة لحماية إمدادات الصمغ العربي. بالإضافة إلى ذلك ، يجب بذل الجهود لدعم تطوير إنتاج الصمغ العربي في السودان ومعالجة القضايا طويلة الأمد التي أعاقت نموه. من خلال القيام بذلك ، يمكن لصناعة المشروبات الغازية الأمريكية والقطاعات الأخرى التي تعتمد على الصمغ العربي أن تخفف من تأثير النزاعات وتضمن إمدادًا مستقرًا وموثوقًا لهذا المكون الحيوي في المستقبل.

وجدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا

مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية