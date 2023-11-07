الفاو تكشف جانبا مظلما من تأثيرات الزراعة والأغذية



باريس – كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) جانبا مظلما من تأثيرات الزراعة وصناعة الأغذية على البشرية، وهو ما يتسبب في خسارة آلاف المليارات سنويا.

وتفرض أنظمة الصناعة الغذائية حالياً تكاليف غير منظورة على الصحة والبيئة والمجتمع تصل إلى أكثر من 10 آلاف مليار دولار سنويا، حيث تتسبب في السمنة وانبعاثات الأزوت ونقص التغذية، وفقاً لتقديرات الفاو.

وأجرت المنظمة للمرة الأولى في تقريرها السنوي عن “الحالة العالمية للأغذية والزراعة” عملية قياس كمي شملت 154 دولة.

22 في المئة من التكاليف ترتبط بالبيئة بعدما احتسبت الفاو انبعاثات الأزوت وغازات الاحتباس الحراري والتغيّرات في استخدام الأراضي

والهدف هو الحصول على معلومات أفضل بشأن “الكلفة الحقيقية للأغذية” لإجراء تعديلات محتملة في مجالات الضرائب والإعانات والتشريع والتنظيم.

ووفقاً لحسابات الفاو يرتبط ما يقارب 73 في المئة من التكاليف غير المنظورة بالأغذية السيئة التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون أو السكر أو تكون فائقة المعالجة، ويمكن أن تسبب السمنة وأمراضا مثل السكري تؤدي بدورها إلى خسائر في الإنتاج.

وتطال المشاكل خصوصاً البلدان ذات الدخل المرتفع. ويرتبط نحو 22 في المئة من التكاليف بالبيئة بعدما احتسبت الفاو انبعاثات الأزوت وغازات الاحتباس الحراري والتغيّرات في استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات أو استخدام المياه.

وتشمل المشاكل كل البلدان وفقاً للمنظمة، وغالباً ما لا يُقّدر مدى ارتفاع تكاليفها.

وتؤثر التكاليف غير المنظورة المرتبطة بفقر العاملين في قطاع الصناعة الغذائية وبسوء التغذية على البلدان منخفضة الدخل خصوصاً.

وأفاد تحليل المنظمة بأنّ التكاليف بلغت 12700 مليار دولار في عام 2020، أي نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتطال على نطاق أوسع البلدان منخفضة الدخل، حيث تمثل 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 11 في المئة في البلدان متوسطة الدخل و8 في المئة في البلدان مرتفعة الدخل.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة وجود نقص في بيانات معينة وأن بعض التأثيرات لم تُحتسب مثل التعرض للمبيدات الحشرية، أو تدهور التربة، أو مقاومة مضادات الجراثيم، أو التسمم الغذائي.

وأشارت المنظمة إلى أنه من الصعب أيضًا تقييم معايير مثل استخدام المبيدات الحشرية لزيادة الإنتاجية، ما يمكن أن يقلل من الفقر ولكنه يؤدي إلى تدهور بيئي على المدى البعيد.

ولإجراء تقديراتها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة أيضًا أنها احتسبت “فوائد غير منظورة”، موضحة أن بعض المفاهيم مثل الهوية الثقافية المرتبطة بالغذاء لا يمكن احتسابها مالياً.

ومع أخذ كل هذه العناصر في الاعتبار، والتي يمكن أن تؤثر على التحليل، رأت الفاو أنه “من المرجح جداً” أن التكاليف بلغت في عام 2020 “10 آلاف مليار دولار على الأقل”.

هل يؤدي أخذ كل التكاليف لإنتاج الغذاء في الاعتبار إلى ارتفاع الأسعار؟ يعتبر التقرير أن ذلك يعتمد على التكاليف المستهدفة والأدوات المستخدمة.

على سبيل المثال، يمكن فرض ضرائب أو نظم على المزارعين أو مصنعي المواد الغذائية لحثهم على الابتعاد عن الممارسات البيئية غير الحميدة، مع تقديم المشورة لهم حول كيفية الحد من التكاليف غير المنظورة، حسب قول المنظمة.

ولا يؤثر استخدام أموال عامة لنشر نظم غذائية صحية وأكثر استدامة على ميزانية الأسر، ولكن “على المدى الطويل يؤدي تحسين الصحة العامة إلى زيادة الإنتاجية ويمكن أن يترجم بارتفاع في دخل الأسر”، بحسب منظمة الأغذية والزراعة.

وبعد وضعها تقديرا أوليا للتكاليف، تخطط المنظمة لتخصيص تقريرها السنوي للعام 2024 لتقييم هادف ومعمّق، بهدف تسليط الضوء على أفضل سبل التحرّك.

العرب